Tennis
Jannik Sinner annuncia il forfait anche a Shanghai. Mirino sul Six Kings Slam, dove è in tabellone
Jannik Sinner salterà anche l’ATP Masters 1000 di Shanghai: ad annunciarlo è lo stesso tennista italiano, con una story su Instagram. L’azzurro è fuori dalla finale vinta a Wimbledon il 13 luglio, ed ora il possibile rientro potrebbe arrivare nell’esibizione del Six Kings Slam, torneo d’esibizione in programma dal 21 al 24 ottobre.
Il ritorno sul circuito maggiore, invece, arriverà direttamente in Europa: Sinner è iscritto all’ATP 500 di Vienna, previsto dal 26 ottobre al 1° novembre, torneo che l’azzurro vinse lo scorso anno. Poi ci saranno il Masters 1000 di Parigi, le ATP Finals ed eventualmente le Finali di Coppa Davis.
Il messaggio di Jannik Sinner: “Purtroppo, non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters quest’anno come speravo. Mi piace sempre giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace molto di non poterlo fare la prossima settimana. Grazie per tutto il vostro supporto. Mi aspetto di rivedervi l’anno prossimo!“.