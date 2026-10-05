Calcio
Italia-Turchia oggi, Nations League calcio 2027: orario, tv, probabili formazioni, streaming
Proverà a ripetere quanto di buono mostrato in Francia l’Italia di Roberto Mancini nella Nations League 2026-2027 di calcio: gli azzurri oggi, lunedì 5 ottobre, alle ore 20.45, scenderanno in campo allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna per ospitare la Turchia di Vincenzo Montella.
L’incontro è valido per la quarta giornata, la prima di ritorno, del Gruppo 1 della Lega A: nello stesso raggruppamento si giocherà in contemporanea Francia-Belgio. I transalpini sono primi con 7 punti, seguiti dal Belgio, secondo con 6, mentre gli azzurri sono terzi a quota 4, con gli anatolici ancora fermi a zero.
La sfida tra Italia e Turchia, valida per la quarta giornata della Nations League 2026-2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.
CALENDARIO NATIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027
Lunedì 5 ottobre
20.45 Italia-Turchia – Diretta tv su Rai 1 HD
PROGRAMMA NATIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 1 HD.
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PROBABILI FORMAZIONI
Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. CT: Mancini.
Turchia (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Gul, Yilmaz. CT: Montella.