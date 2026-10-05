Italia-Turchia oggi, Nations League calcio 2027: orario, tv, probabili formazioni, streaming

Proverà a ripetere quanto di buono mostrato in Francia l’Italia di Roberto Mancini nella Nations League 2026-2027 di calcio: gli azzurri oggi, lunedì 5 ottobre, alle ore 20.45, scenderanno in campo allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna per ospitare la Turchia di Vincenzo Montella.

L’incontro è valido per la quarta giornata, la prima di ritorno, del Gruppo 1 della Lega A: nello stesso raggruppamento si giocherà in contemporanea Francia-Belgio. I transalpini sono primi con 7 punti, seguiti dal Belgio, secondo con 6, mentre gli azzurri sono terzi a quota 4, con gli anatolici ancora fermi a zero.

La sfida tra Italia e Turchia, valida per la quarta giornata della Nations League 2026-2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO NATIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027

Lunedì 5 ottobre

20.45 Italia-Turchia – Diretta tv su Rai 1 HD

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. CT: Mancini.

Turchia (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Gul, Yilmaz. CT: Montella.