Italia-Svizzera oggi, Mondiali hockey pista 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo la sconfitta contro la fortissima Spagna per 2-3, in un match deciso dalla tripletta di Bargallo in seguito al ribaltone azzurro firmato da Compagno e Diquigiovanni, la nazionale italiana di hockey pista deve rimettersi in marcia ai Mondiali 2026 di Asuncion.

Oggi, martedì 13 ottobre, gli uomini di Alessandro Bertolucci saranno chiamati dalle ore 20.30 italiane a una sfida decisiva all’interno della COP Arena, nella quale partiranno con i favori del pronostico: il duello contro la Svizzera, potenziale “Cenerentola” del Girone A, di cui fa parte anche il Portogallo.

Il match Italia-Svizzera, valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 di hockey pista (Gruppo A), si giocherà alla COP Arena di Asuncion dalle ore 20.30 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta Tv in chiaro su Rai Sport e sarà visibile in diretta streaming gratuita su Rai Play . OA Sport – inoltre – vi fornirà la Diretta LIVE scritta dell’incontro per non perdervi neppure un’azione saliente del duello contro gli elvetici; al termine del match anche la cronaca dell’incontro.

CALENDARIO MONDIALI HOCKEY PISTA 2026 OGGI

Martedì 13 ottobre – COP Arena di Asuncion

Ore 20.30 Italia-Svizzera – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA MONDIALI HOCKEY PISTA 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport in chiaro

Diretta streaming: Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport