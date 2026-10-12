Italia-Spagna oggi, Mondiali hockey pista 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo una settimana dedicata alle rassegne iridate Under 19 e femminile, con l’Italia in grado di scrivere la storia con le sue donne tornando sul podio planetario a 30 anni di distanza dall’ultima volta, ora l’hockey pista è pronto a godersi la sua “portata principale”: con l’avvio dei Mondiali maschili 2026 dalla COP Arena di Asuncion.

Si parte subito forte nel Gruppo A, dove l’Italia del ct Alessandro Bertolucci sarà chiamata a sfidare – oggi, lunedì 12 ottobre dalle ore 20.30 nostrane, nella capitale paraguaiana – i campioni del mondo in carica della Spagna. Un match da cercare di non sbagliare, per lanciare un messaggio anche al “resto del mondo” e tracciare la strada per il prosieguo del torneo.

Il match Italia-Spagna, valido per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 di hockey pista (Gruppo A), si giocherà alla COP Arena di Asuncion dalle ore 20.30 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta Tv in chiaro su Rai Sport, sarà visibile in diretta streaming su Rai Play e su Worldskate.tv, e Skateitaliatv.it. OA Sport – inoltre – vi fornirà la Diretta LIVE scritta dell’incontro per non perdervi neppure un’azione saliente del duello e al termine del match anche la cronaca dell’incontro.

CALENDARIO MONDIALI HOCKEY PISTA 2026

Lunedì 12 ottobre

COP Arena di Asuncion – Alle ore 20.30 italiane

Italia-Spagna – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA MONDIALI HOCKEY PISTA 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport in chiaro

Diretta streaming: Rai Play, Worldskate.tv, Skateitaliatv.it

Diretta live testuale: OA Sport