Italia-Scozia oggi, Europei curling 2026: orario, tv, programma, streaming

Un appuntamento da non sbagliare, nonostante la semifinale già conquistata. Oggi, sabato 31 ottobre, La Nazionale italiana di curling maschile sfida la Scozia nell’ultima sfida valida per la prima fase dei Campionati Europei 2026, rassegna quest’anno in scena presso il ghiaccio di Ostrava, in Repubblica Ceca.

Sulla carta si potrebbe parlare di partita di riscaldamento in vista delle semifinali, considerato che entrambe le squadre hanno staccato il pass per il penultimo atto già nella giornata di ieri. A conti fatti sarà però uno spareggio per il primato del raggruppamento A, al momento occupato proprio dagli atleti d’Oltremanica, i quali vantano un ruolino di marcia di quattro successi su quattro match disputati contro il 3-1 degli azzurri.

La disputa è di blasone, ma il team capitanato dallo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second e vice Sebastiano Arman ed il lead Cesare Spiller è intenzionato a buttare il cuore oltre l’ostacolo, sporcando la striscia di vittorie consecutive dei rivali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Scozia, match valido per gli Europei 2026 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play e The Curling Channel; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SCOZIA, EUROPEI CURLING OGGI

Sabato 31 ottobre

Ore 9:30 Italia vs Scozia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-SCOZIA CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming:Rai Play, gratis; The Curling Channel.

Diretta testuale: OA Sport.