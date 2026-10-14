Italia-Portogallo oggi, Mondiali hockey pista 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo la sconfitta in apertura di cammino contro la Spagna e la larga vittoria contro la Svizzera, la nazionale italiana maschile di hockey su pista è pronta a tornare in campo ai Mondiali 2026 in un altro match importantissimo per il cammino degli azzurri.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-PORTOGALLO DI HOCKEY PISTA DALLE 22.45

In questo mercoledì 14 ottobre, dalle ore 20.45 alla COP Arena di Asuncion, gli uomini di Alessandro Bertolucci se la vedranno col temibilissimo Portogallo: in una sfida determinante per andare a definire poi quale sarà la collocazione di Malagoli e compagni nella griglia dei quarti di finale del torneo iridato.

Il match Italia-Portogallo, valido per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 di hockey pista (Gruppo A), si giocherà alla COP Arena di Asuncion dalle ore 22.45 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta Tv in chiaro su Rai Sport e sarà visibile in diretta streaming gratuita su Rai Play . OA Sport – inoltre – vi fornirà la Diretta LIVE scritta dell’incontro per non perdervi neppure un’azione saliente del duello contro gli elvetici; al termine del match anche la cronaca dell’incontro.

CALENDARIO MONDIALI HOCKEY PISTA 2026 OGGI

Mercoledì 14 ottobre – COP Arena di Asuncion

Ore 22.45 Italia-Portogallo – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-PORTOGALLO MONDIALI HOCKEY PISTA 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport in chiaro

Diretta streaming: Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport