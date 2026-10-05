Italia-Polonia oggi, Qualificazioni Europei U21 2027: orario, tv, probabili formazioni, streaming

Arriva il momento dell’incontro decisivo per l’Italia del CT Silvio Baldini, impegnata nel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nella decima giornata, la quinta ed ultima del girone di ritorno, gli azzurrini affronteranno in casa la Polonia nello scontro diretto per il primo posto. I polacchi all’andata si imposero per 2-1 e vantano così 3 punti di vantaggio in classifica.

La partita è in programma oggi, lunedì 5 ottobre, alle ore 18.15 allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara: con un successo con due gol di scarto gli azzurrini vincerebbero il girone e staccherebbero il pass per la fase finale degli Europei di categoria, altrimenti dovranno attendere i risultati degli altri gironi, che scenderanno in campo domani, per sapere se saranno la miglior seconda oppure se dovranno disputare i play-off.

L’incontro tra Italia e Polonia, valido per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027

Lunedì 5 ottobre

18.15 Italia-Polonia – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Palmisani; Lulli, Comuzzo, Ahanor, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Camarda, Cisse. CT: Baldini.

Polonia (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Matysik, Ede, Gurgul; Kowalczyk, Oyedele; Drachal, Mazurek, Pienko; Mikolajewski. CT: Brzeczek.