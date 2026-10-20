Italia-Georgia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 2028: orario, canale, streaming

Prende il via questa sera, martedì 20 ottobre, il cammino della Nazionale italiana di calcio a 5 nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2028. Gli azzurri scenderanno in campo alle 20:30 al Palasport di Rende, dove affronteranno la Georgia nella gara d’esordio del Main Round di qualificazione ai Mondiali 2028.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GEORGIA DI CALCIO A 5 DALLE 20.30

La selezione guidata da Salvo Samperi si presenta all’appuntamento con un gruppo profondamente rinnovato. Dopo il ritiro dalla Nazionale di Merlim, che lascia in eredità lo storico primato di 137 presenze in maglia azzurra, nessuno dei convocati per la sfida contro i georgiani ha ancora disputato una fase finale dei Mondiali. Una nuova generazione è dunque pronta a raccogliere il testimone, con l’obiettivo di aprire un ciclo caratterizzato da rinnovate motivazioni e nuove prospettive. Un percorso che ha preso forma dopo l’Europeo dello scorso febbraio, competizione nella quale l’Italia è tornata a giocare una gara a eliminazione diretta, fermandosi ai quarti di finale contro la Spagna, poi laureatasi campione.

La sfida di Rende rappresenta il secondo incontro del Gruppo 10. Il girone si è aperto mercoledì scorso a Tbilisi, dove la Georgia ha subito una sconfitta beffarda contro il Kosovo. Nonostante il doppio vantaggio iniziale, i padroni di casa sono stati rimontati nella ripresa, incassando il definitivo 3-2 a soli cinquanta secondi dal termine. Una vittoria in rimonta che ha permesso alla formazione kosovara di conquistare i primi tre punti e di iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso di qualificazione.

Per l’Italia sarà quindi fondamentale partire con il piede giusto davanti al pubblico di Rende, prima di affrontare i prossimi impegni del girone. Il calendario prevede infatti la trasferta a Pristina, in Kosovo, il 6 novembre, seguita dalla gara casalinga contro la stessa nazionale balcanica, in programma il 10 novembre a Barletta. Tre appuntamenti importanti per misurare le ambizioni di un’Italia rinnovata, chiamata a costruire fin da subito le basi per inseguire il traguardo mondiale.

La partita tra Italia e Georgia, valida per il Main Round di qualificazione ai Mondiali 2028 di calcio a 5, andrà in scena quest’oggi al Palasport di Rende a partire dalle 20:30. Non è prevista la copertura televisiva del confronto. Sarà possibile seguire il match in streaming su Vivo Azzurro TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ITALIA-GEORGIA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2028 CALCIO A 5

Martedì 20 ottobre

Ore 20:30 Italia vs Georgia al Palasport di Rende

PROGRAMMA ITALIA-GEORGIA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2028 CALCIO A 5: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Vivo Azzurro Tv

Diretta testuale: OA Sport