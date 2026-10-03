Italia Campione del Mondo nel baseball per ciechi, è trionfo nella finale con Cuba

Vincendo la Blind Baseball International Cup, l’Italia si è laureata Campione del Mondo nel baseball per ciechi, specialità che è nota in forma abbreviata anche come BxC (ma anche BxCI, includendo anche gli ipovedenti). La manifestazione si è tenuta a Castiglione della Pescaia e si è conclusa quest’oggi con il successo della squadra azzurra che come guida tecnica ha Marco Corazza.

Nella finale, una replica di quella dell’edizione di due anni fa a Londra, l’Italia ha sconfitto Cuba con il punteggio di 10-4 al sesto inning. Il match è stato in equilibrio fino alla quarta ripresa, con Cuba avanti 3-4, poi una grande affondata azzurra spinta da Trombini e Napoli ha definito la situazione, con cinque punti nel quinto inning e due nel sesto per fissare il risultato definitivo.

Nel corso del torneo l’Italia ha sconfitto, nell’Opening Round, i Paesi Bassi per 20-0 (cinque inning), Cina Taipei per 8-0 (sei inning; è il nome sportivo di Taiwan), il Pakistan per 15-1 (sei inning). Prima della finale, in semifinale era toccato alla Gran Bretagna cedere in cinque inning per 11-4).

Questi i giocatori azzurri: Giuseppe Allegretta, Federico Bassani, Giangiacomo Bonomo, Elia Manconi, Giorgio Napoli, Danny Olivero, Daniela Demelsa Romano, Giovanni Santamaria, Andrea Spiga, Giuseppe Tocco, Fabio Trombini. Staff tecnico: manager Marco Corazza, coach Emilia Ammirato, Matteo Boscardi, Ilaria Di Giulio, Francesco Volo.