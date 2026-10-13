Italia-Bielorussia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, tv, programma, streaming

La Nazionale italiana di calcio femminile si prepara a scendere in campo oggi, martedì 13 ottobre, alle 18:15, per affrontare la Bielorussia nel match di ritorno del primo turno dei playoff per la qualificazione ai Mondiali del 2027.

La sfida andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove le azzurre cercheranno di conquistare il pass per l’ultimo atto degli spareggi. Il turno decisivo è in programma con la gara d’andata il 26 novembre e quella di ritorno il 5 dicembre 2026. A contendersi un posto nella sfida finale con l’Italia, in caso di qualificazione, sarà la vincente del confronto tra Finlandia e Serbia.

La squadra guidata da Soncin parte da una posizione favorevole e punta a confermare quanto di buono mostrato nella gara d’andata. Il 2-0 conquistato contro le bielorusse rappresenta un vantaggio prezioso da gestire nel ritorno, con l’obiettivo di compiere un altro passo verso la qualificazione alla rassegna iridata in Brasile. Le azzurre sono chiamate a mantenere alta la concentrazione e a sfruttare le proprie qualità per proseguire il cammino verso il Mondiale.

La partita tra Italia e Bielorussia, valida per il ritorno del primo turno dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2027 di calcio femminile, andrà in scena martedì 13 ottobre alle ore 18:15 sul campo dello stadio Artemio Franchi di Firenze. Il match godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ITALIA-BIELORUSSIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027

Martedì 13 ottobre

Ore 18:15 Italia vs Bielorussia allo stadio Artemio Franchi di Firenze – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-BIELORUSSIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport