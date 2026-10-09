Italia-Argentina oggi, Mondiali hockey pista femminile 2026: orario semifinale, tv, streaming

Oggi venerdì 9 ottobre (ore 22.30) l’Italia affronterà l’Argentina nella semifinale dei Mondiali 2026 di hockey pista femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo ad Asuncion (Paraguay) per affrontare l’Albiceleste in un confronto che si preannuncia particolarmente spettacolare ed equilibrato: dopo aver brillato nella fase a gironi e aver regolato la Colombia nel turno precedente, le azzurre andranno a caccia dell’atto conclusivo, da disputare contro chi avrà la meglio tra Spagna e Portogallo.

Si tratta della quarta semifinale iridata consecutiva per il Bel Paese, entrato in scioltezza in zona medaglia e ora desideroso di sognare in grande. Reniero e Cardella si sono scatenate con una tripletta a testa nei quarti di finale, ora si cercheranno nuove magie contro un avversario che promette battaglia e che ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la formazione tricolore, dopo aver sudato contro la Francia ed essersi imposto per 5-4. Ricordiamo che si gioca nell’ambito dei World Skate Games.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Argentina, semifinale dei Mondiali 2026 di hockey pista femminile. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su World Skate Tv. Gli orari sono italiani (in Paraguay sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-ARGENTINA, SEMIFINALE MONDIALI HOCKEY PISTA

Venerdì 9 ottobre

Ore 22.30 Italia vs Argentina

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: World Skate Tv.