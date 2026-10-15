Italia-Argentina oggi, Mondiali hockey pista 2026: orario, tv, programma, streaming

È il momento della verità. Vincere significa acquisire la certezza di entrare in zona medaglie. Perdere vuol dire invece porre fine ai propri sogni di gloria iridata. Nell’incontro valevole per i quarti di finale dei Mondiali di hockey su pista l’Italia affronta l’Argentina.

L’incontro si giocherà alle 16:45 alla COP Arena di Asuncion. La rappresentativa tricolore affronta una delle formazioni più forti del lotto e, in caso di vittoria, potrebbe ritrovare in semifinale la Spagna, attesa dalla sfida con il Cile, contro cui ha già perso nella fase eliminatoria.

La formazione allenata da Alessandro Bertolucci ha chiuso la prima fase della competizione al terzo posto nel girone A con la goleada contro la Svizzera e le sconfitte contro Spagna e Portogallo. I sudamericani, dal canto loro, hanno concluso il girone B in seconda posizione alle spalle della Francia, risultato frutto delle vittorie con Cile e Angola e della sconfitta contro i transalpini nello scontro diretto.

Come seguire Italia-Argentina, quarto di finale dei Mondiali di hockey su pista? La partita sarà trasmessa in diretta Tv in chiaro su Rai Sport e sarà visibile in diretta streaming gratuita su Rai Play . OA Sport offrirà la Diretta LIVE scritta dell’incontro per non perdervi neppure un’azione.

CALENDARIO MONDIALI HOCKEY PISTA 2026 OGGI

Giovedì 15 ottobre – COP Arena di Asuncion

Ore 16.45 Italia-Argentina – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA MONDIALI HOCKEY PISTA 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport in chiaro

Diretta streaming: Rai Play

Diretta live testuale: OA Sport