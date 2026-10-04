F1, Isack Hadjar: “Siamo stati lenti, una gara pessima”

Isack Hadjar si è dovuto accontentare della quinta piazza al GP del Bahrain, sedicesimo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 questa settimana andato in scena eccezionalmente in Malesia, presso l’iconico tracciato di Sepang. Una domenica strana per il pilota Red Bull, sulla carta in lizza per il podio salvo poi perdere quota.

Precisamente il francese ha dovuto cedere il passo al compagno di squadra Max Verstappen, trionfatore davanti a Kimi Antonelli, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Una volta raggiunta la zona mista, il transalpino non propriamente soddisfatto ha commentato quanto fatto:

“Siamo stati lenti per tutta la gara, non avevamo ritmo, non capisco – ha detto Hadjar -Tutti riescono a gestire i pneumatici, o non so che altro, e non c’è nessun modo di farlo. Altrimenti restiamo a 2 secondi dai tempo. Allora, abbiamo provato a spingere un po’, abbiamo maltrattato i pneumatici e, dopo, è diventato un effetto valanga. Quindi, è impossibile. Nelle ultime quattro tornate, non c’era più batteria, così ho perso la terza posizione. È stato pessimo“.

Ricordiamo che il prossimo appuntamento con la Formula 1 sarà la settimana prossima, con il GP di Singapore, diciassettesimo atto stagionale che prevede il formato della Sprint Race.