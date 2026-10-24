Isack Hadjar: “Felice del terzo posto, chiedo scusa al mio team. Potevamo fare la pole”

Isack Hadjar partirà dalla seconda fila in occasione del GP degli Stati Uniti, atto numero diciotto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo weekend ad Austin, precisamente presso il circuito del COTA. Qualifiche brillanti per il pilota della Red Bull che, dopo un venerdì difficilissimo, è salito di colpi nel momento che più contava.

Nella fattispecie, il francese ha racimolato un gap di 0.215 rispetto ad un davvero fantastico Kimi Antonelli (Mercedes), il quale ha centrato la pole position girando in 1:34.035 e rifilando 0.179 all’altra Red Bull guidata da Max Verstappen. Una volta giunto al parco chiuso, il pilota ha commentato quanto fatto:

“Sono molto felice del terzo posto, il mio weekend è stato particolarmente duro – ha detto Hadjar – Non riuscivo a trovare il bilanciamento giusto, faticavo tantissimo. Non riuscivo a mettere un tempo sulle soft, sono grato al team per il lavoro svolto. Sono stato duro con loro ma voglio chiedere scusa.

Hadjar ha poi concluso: “Sono felice di essere in seconda fila, anche se potevamo anche fare la pole, purtroppo però c’era un vento enorme alle spalle tra la 15 e la 20, questo ha complicato le cose. Sono comunque contento di essere tornato in buone condizioni“.