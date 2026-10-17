Inter e Roma tornano alla vittoria, Napoli battuto dal Venezia in Serie A

Dopo le sconfitte rimediate tra martedì e mercoledì in Champions League, tre squadre italiane sono tornate in campo, impegnate nella settima giornata della Serie A. L’Inter si è imposta a Bologna per 3-1: i felsinei sono passati in vantaggio al 10′ con Pobega, i neroazzurri hanno pareggiato con Thuram al 44′, sono passati in vantaggio al 69′ con Carlos Augusto e Bonny ha chiuso i conti all’84’.

La Roma ha regolato il Genoa per 2-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico di Roma: i giallorossi hanno sbloccato il punteggio al 50′ con Castro e hanno blindato al vittoria con la marcature di Lulli al 68′. Prosegue la crisi del Napoli, battuto a domicilio dal Venezia per 1-0 con la zampata Adams al 49′.

L’Inter si conferma al comando della classifica generale con due punti di vantaggio sulla Roma e tre sulla Lazio, attesa dal big match di domenica pomeriggio contro la Juventus. Il Napoli ha incassato il terzo ko in campionato e stazione in nona posizione, ormai a nove lunghezze di distacco dalla vetta. Il Venezia ha raccolto i primi punti della stagione e rimane ultimo, a -1 dal Genoa e a -2 dal Bologna.