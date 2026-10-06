Infinito Novak Djokovic: a Pechino conquista il titolo n.102! De Minaur si ritira dopo aver perso il primo set

Sono diventati 102 i titoli vinti nell’immensa e straordinaria carriera di Novak Djokovic. Il serbo si è messo in bacheca anche il trofeo dell’ATP 500 di Pechino, conquistando per la sesta volta il torneo cinese. Proprio a Pechino il nativo di Belgrado ha registrato un clamoroso record, visto che è imbattuto con 34 vittorie consecutive e mai nessun tennista era riuscito ad avere una tale striscia di successi in qualsiasi altro torneo (il record era di Nadal con 32 al Roland Garros).

Inoltre Djokovic conquista un titolo per la ventunesima stagione in carriera, un altro dato impressionante sulla longevità del 39enne di Belgrado, che bisogna comunque dire ha avuto anche un pizzico di fortuna in questi ultimi due giorni. Ieri ha usufruito della squalifica di Daniil Medvedev in semifinale, mentre oggi in finale il suo avversario, l’australiano Alex de Minaur, si è dovuto ritirare in avvio di secondo set (possibile problema muscolare), anche se il serbo aveva comunque vinto il tie-break nella prima frazione.

Un primo set durissimo e durato anche oltre un’ora di gioco. De Minaur ha salvato una palla break sia nel secondo sia nel sesto game, mentre Djokovic ne aveva cancellata una nel quinto gioco. Si è andati così al tie-break, dove de Minaur ha probabilmente cominciato a sentire del dolore, sbagliando molto e perdendo per 7-3.

Finito il primo set, però, è stato Djokovic a chiedere un medical timeout e poi successivamente anche l’australiano ha richiesto lo stesso intervento. Una lunga pausa di oltre dieci minuti e dopo il primo game, vinto comunque, l’australiano ha continuato a scuotere la testa e si è avvicinato a Djokovic alzando così bandiera bianca e permettendo al serbo di trionfare nuovamente a Pechino.