IndyCar, primo storico evento a Barcellona nel 2027

La NTT IndyCar Series vola a Barcellona il prossimo anno. La serie americana riservata alle monoposto si prepara per tornare in Europa con un accordo pluriennale con il tracciato catalano, l’ultima volta fu nel 2007 in Olanda in quel di Assen.

Alex Palou, cinque volte campione, avrà quindi la propria gara di casa. Il numero 10 di Chip Ganassi Racing ha siglato lo scorso settembre la quarta corona consecutiva in IndyCar al termine di un nuovo anno perfetto in cui oggettivamente ha avuto pochi rivali.

Il prossimo mese di luglio, spesso segnato da una serie infinita di eventi, avrà quindi di fatto una singola prova. Il primo GP di Barcellona è indetto per domenica 18, resta ora da definire la seconda ed ultima parte del calendario.

L’accordo di dieci anni con il Circuit de Barcelona-Catalunya segna la prima gara della NTT IndyCar Series all’esterno degli USA oppure del Canada dal 2013. Ricordiamo infatti il trionfo di James Hinchcliffe in occasione del round di San Paolo in Brasile.

Palou ha dichiarato in una nota: “Sono entusiasta di partecipare alla prima gara della IndyCar a Barcellona. È un’opportunità straordinaria quella di poter correre in casa, insieme al team Chip Ganassi Racing ce la metteremo tutta per portare a casa un nuovo trofeo”.

Restano ora da definire le altre tappe del calendario 2027. Ad oggi sappiamo le prime gare: St. Petersburg, Phoenix, Arlington, Barber, Indy GP, Indy 500, Detroit, Gateway e Road America. Rischia di sparire Nashville, potrebbe invece rientrare il Texas Motor Speedway.

CALENDARIO NTT INDYCAR SERIES PROVVISORIO (23/ottobre)

St. Petersburg – 7 marzo

Phoenix Raceway – 13 marzo

Arlington – 21 marzo

Barber Motorsport Park – 4 aprile

Long Beach – 18 marzo

Indianapolis Road Course – 15 maggio

111ma 500 Miglia Indianapolis – 30 maggio

Detroit – 6 giugno

World Wide Technology Raceway – 13 giugno

Road America – 27 giugno

Barcellona – 18 luglio