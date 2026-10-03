“Incertezza su Sinner: uno spagnolo ne può beneficiare. Ormai fuori dalla Coppa Davis”: le voci dalla Spagna

“Cresce l’incertezza su Sinner: si ritira anche da Shanghai e lascia il numero 1 nelle mani di Zverev“: questo è il titolo di Marca, testata spagnola di riferimento in ambito sportivo, dopo che il tennista italiano ha comunicato la decisione di non giocare il Masters 1000 di Shanghai, in programma sulla località cinese dal 7 al 18 ottobre. L’assenza del fuoriclasse altoatesino si prolunga ulteriormente e il 25enne è ai box da ormai tre mesi: non disputa un incontro ufficiale dallo scorso 12 luglio, quando vinse la finale di Wimbledon.

Jannik Sinner rischia di perdere lo status di numero 1 del mondo: se il tedesco Alexander Zverev vincerà il torneo ATP 500 di Pechino e poi si imporrà anche a Shanghai, allora opererà immediatamente il sorpasso, che altrimenti potrebbe avvenire nelle settimane successive, quando il nostro portacolori dovrà onorare cambiali importanti (500 punti a Vienna, 1000 a Parigi e 1500 alle ATP Finals) e il teutonico non avrà impegni così onerosi all’orizzonte.

In Spagna sono molto attenti alle notizie su Sinner, ovviamente perché considerato il rivale di riferimento di Carlos Alcaraz. Nella giornata odierna, però, Marca si è soffermata su un altro aspetto: “L’eventuale forfait dell’italiano per il resto della stagione vedrebbe Rafa Jodar come grande beneficiario. Il madrileno, nonostante abbia collezionato eliminazioni al primo turno sia agli US Open che a Tokyo, è nono nella Race 2026, che garantisce l’accesso all’appuntamento dei maestri riservato agli otto migliori“. Si parla dunque del possibile ripescaggio per la grande rivelazione di questa stagione, frenato nei risultati nelle ultime settimane.

Marca si spinge anche verso la Coppa Davis, la cui Final Eight è prevista a Bologna dal 24 al 29 novembre sul cemento di Bologna: “Jannik si allontana definitivamente dalla convocazione della squadra italiana di Coppa Davis. Filippo Volandri, infatti, dovrà comunicare la lista il prossimo 26 ottobre“. La data riportata non è significativa e tassativa: si forniscono dei nominativi, che possono essere poi cambiati a ridosso dell’evento.