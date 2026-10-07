Inaugurata la Fiera Ice Arena di Milano: sarà la casa degli sport del ghiaccio

Giovedì 1° ottobre è stata inaugurata la Fiera Ice Arena di Milano, che sarà la casa degli sport del ghiaccio: si tratta di una struttura moderna e polifunzionale, importantissima per lo sviluppo del movimento in Lombardia e, più in generale, in Italia.

Troveranno spazio nella nuova struttura attività agonistica, settore giovanile, corsi di avviamento e diverse discipline del ghiaccio: l’Arena è il risultato di un progetto che trova realizzazione nell’anno di Milano Cortina 2026, usufruendo dell’eredità dei Giochi Olimpici Invernali.

La struttura può contenere 4000 spettatori, ed ospiterà subito il Milano HC di hockey su ghiaccio, impegnato nella ICE Hockey League. La Fiera Ice Arena potrà coinvolgere l’alto livello, il settore giovanile, l’attività femminile e l’avviamento allo sport delle diverse discipline del ghiaccio.

Il presidente della FISG, Andrea Gios, afferma al sito federale: “L’apertura della Fiera Ice Arena rappresenta un traguardo importante per tutto il movimento degli sport del ghiaccio e per la città di Milano. È il risultato di un grande lavoro di squadra, portato avanti insieme a Fondazione Fiera Milano, a Regione Lombardia, al Comune di Milano e al Comune di Rho, che hanno creduto con noi nella possibilità di riportare stabilmente il ghiaccio a Milano”.

Il numero 1 degli sport del ghiaccio sottolinea: “Quando parliamo di legacy di Milano Cortina 2026, parliamo anche di questo: fare in modo che gli investimenti e le opportunità generate dai Giochi possano tradursi in infrastrutture, attività e nuove possibilità per gli atleti di oggi e per le generazioni future. La Fiera Ice Arena è una casa per il movimento di oggi, ma soprattutto vuole essere uno spazio nel quale costruire il movimento di domani“.