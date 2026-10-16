Il Tour de France potrebbe rinunciare a Montmartre nell’ultima tappa. Le indiscrezioni dalla Francia

Con la stagione ancora in atto, l’attenzione del ciclismo internazionale si è già spostata verso il 2027. Ci attende infatti un nuovo grande anno di appuntamenti con i tre Grandi Giri che come sempre regaleranno spettacolo in estate. Attesa soprattutto per la presentazione ufficiale del Tour de France, in programma il 22 ottobre, che toglierà alcuni dubbi sul percorso.

Negli ultimi giorni, infatti, si sono accavallate diverse voci su possibili modificazioni dell’ultima tappa della Grande Boucle. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Progres, la frazione di Montmartre non sarà inclusa il prossimo anno, lasciando nuovamente lo spazio ad una conclusione per i velocisti. Eppure la tappa costruita intorno a Parigi ha regalato uno spettacolo sensazionale nelle ultime due edizioni.

Il numeroso pubblico, la scalata verso la Basilica e l’arrivo sugli Champs-Elysees sono stati cornice di un fragoroso successo, impreziosito dalle vittorie di Van Aert e Van der Poel. Eliminare l’ultima tappa significherebbe rinunciare allo spettacolo, anche se, come detto, ci sono voci discordanti. Secondo Le Parisien, infatti, l’intenzione degli organizzatori sarebbe quella di confermare Montmartre ed il percorso del 2026.

In attesa del 22 ottobre, con la presentazione ufficiale che scioglierà tutti i dubbi, l’unica reale certezza fino a questo momento è la partenza dalla Gran Bretagna, con le prime quattro tappe al di là de La Manica.