Tennis
Il tabellone di Lorenzo Musetti a Vienna: esordio contro una testa di serie, Zverev sullo sfondo
Nonostante oggi sia impegnato a Lione per l’ultimo atto del torneo ATP 250, Lorenzo Musetti tornerà in campo anche la prossima settimana per disputare il 500 di Vienna: l’azzurro, proprio in quanto finalista in Francia, potrebbe esordire anche mercoledì 28 ottobre in Austria.
Inserito nella parte alta del tabellone, Musetti affronterà all’esordio subito lo statunitense Frances Tiafoe, sesta testa di serie del torneo, mentre dovrebbero essere più abbordabili gli eventuali ottavi di finale, contro il britannico Arthur Fery o un qualificato.
Per Musetti ai quarti di finale potrebbe esserci l’eventuale incrocio con il tedesco Alexander Zverev, che in tal caso sarebbe il numero 1 del mondo in pectore: al teutonico servono infatti due successi per scavalcare Sinner in vetta al ranking ATP a partire da lunedì 2 novembre.
In semifinale l’avversario per Musetti uscirà dal secondo spicchio del tabellone: potrebbe dunque esserci un nuovo derby contro Flavio Cobolli, oppure un altro scontro tutto italiano con Matteo Berrettini, mentre in finale l’azzurro potrebbe trovarsi di fronte lo spagnolo Carlos Alcaraz, in tabellone con una wild card.
TABELLONE ATP VIENNA 2026
(1) Alexander Zverev GER vs (WC) Martin Landaluce ESP
Tallon Griekspoor NED vs Brandon Nakashima USA
Arthur Fery GBR vs Qualifier
Lorenzo Musetti ITA vs (6) Frances Tiafoe USA
(4) Flavio Cobolli ITA vs (WC) Grigor Dimitrov BUL
Matteo Berrettini ITA vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Luca Van Assche FRA vs Learner Tien USA
Qualifier vs (5) Alex de Minaur AUS
(8) Jakub Mensik CZE vs Qualifier
Qualifier vs Ignacio Buse PER
Cameron Norrie GBR vs Francisco Cerundolo ARG
Daniel Merida ESP vs (3) Daniil Medvedev RUS
(7) Tommy Paul USA vs Andrey Rublev RUS
Luciano Darderi ITA vs Matteo Arnaldi ITA
(WC) Jurij Rodionov AUT vs (SE) Nikoloz Basilashvili GEO
Karen Khachanov RUS vs (WC) (2) Carlos Alcaraz ESP