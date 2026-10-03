Il Prize Money Ranking passa di mano? Sinner verso l’abdicazione nella classifica dei premi: i soldi guadagnati in stagione

Jannik Sinner non tornerà in campo prima del Six Kings Slam: i problemi al ginocchio stanno fortemente limitando il numero 1 del mondo, che non gioca un incontro ufficiale dallo scorso 12 luglio, quando si impose nella finale di Wimbledon, e oggi ha comunicato la decisione di non disputare il Masters 1000 di Shanghai (7-18 ottobre). Il fuoriclasse altoatesino risulta nel tabellone dell’evento di esibizione previsto a Riad dal 21 al 24 ottobre e poi al torneo ATP 500 di Vienna, che scatterà il 26 ottobre.

Il 25enne svetta in testa al ranking ATP, ma è stato sensibilmente avvicinato da Zverev, che potrebbe superarlo se dovesse vincere il torneo ATP 500 di Pechino, attualmente in corso di svolgimento nella capitale cinese, e poi appunto a Shanghai. L’occasione è buona anche per dare uno sguardo al Prize Money Ranking, la classifica dei premi in denaro elaborata ufficialmente dall’ATP: al momento il teutonico svetta con 14,6 milioni di dollari contro gli 11,5 dell’azzurro.

Jannik Sinner non potrà macinare a Shanghai, il ricco emolumento previsto al Six Kings Slam (sei milioni di dollari) non entrerebbe nel computo ufficiale della graduatoria ATP, poi il grosso si farebbe alle ATP Finals (il vincitore imbattuto dovrebbe garantirsi poco più di cinque milioni di euro, l’importo esatto deve essere ancora comunicato). Il fuoriclasse altoatesino dovrebbe dunque abdicare, dopo aver vinto la classifica dei premi nella passata stagione, quando portò a casa 19,1 milioni di dollari contro i 18,8 dello spagnolo Carlos Alcaraz (prima della spartizione dei vari bonus).