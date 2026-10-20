Il PGA Tour torna nelle Bermuda. Al via il Butterfield Bermuda Championship da giovedì

Continua il lungo periodo della Fall Season sul PGA Tour. Dopo la tappa in Giappone per il Baycurrent Classic, torneo vinto da Michael Brennan, il maggiore circuito golfistico al mondo torna in “Occidente” per il Butterfield Bermuda Championship, evento che si disputerà al Port Royal Golf Course di Southampton, nell’arcipelago atlantico. Qui, a difendere il titolo, ci sarà il polacco Adam Schenk, vincitore qui lo scorso anno dell’unico torneo nel palmarès dello statunitense. A contendersi i 6 milioni di dollari e i 500 punti FedEx saranno alcuni dei golfisti rimasti indietro nella classifica.

Spazio, dunque, a Mackenzie Hughes, Austin Eckroat, Adam Adwin, Seamus Power, Taylor Pendrith e Max Greyserman. A prendere parte all’evento ci sarà anche Nick Dunlap, uno dei maggiori favoriti, insieme al defending champion, di questa settimana. Il torneo, diventato un appuntamento fisso dal 2019, anno in cui venne inserito per la prima volta nella programmazione del PGA Tour, è stato vinto nel corso degli anni da Brendon Todd, Brian Gay, Lucas Herbert, Seamus Power, Camillo Villegas, Rafael Campos e, appunto Adam Schenk.

Dopo la sortita nell’arcipelago atlantico, il circuito statunitense tornerà sulla terraferma per il Mexico Open che si terrà a Vallarta, nello stato dell’America Centrale.