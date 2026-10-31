Il Milan batte l’Inter nel derby, la Lazio può allungare in testa alla Serie A. Roma pirotecnica, Bologna vincente

Il Milan ha sconfitto l’Inter per 3-1 nell’attesissimo derby di Halloween, uno dei piatti forti della decima giornata di Serie A. I rossoneri si sono imposti allo Stadio San Siro (in versione casalinga) al termine di una partita vibrante, animata da un primo tempo pirotecnico caratterizzato da ben quattro gol. Christian Pulisic ha aperto le marcature al 10′ e Adrien Rabiot ha raddoppiato al 10′, Alessandro Bastoni ha accorciato le distanze al 22′ e Diego Moreira ha ristabilito il doppio vantaggio al 43′. Nella ripresa è mancata la reazione da parte dei Campioni d’Italia, che non sono riusciti a recuperare la situazione.

Primo scivolone stagionale in campionato per l’Inter, che resta in al comando con 25 punti alla pari della Lazio, ma ora i biancocelesti hanno l’occasione per allungare, ospitando il Cagliari all’Olimpico. Nel frattempo il Milan si è portato a 4 lunghezze di ritardo dai cugini, che sono tallonati a -1 dalla sempre più solida Roma, unica compagine imbattuta in campionato.

La Roma ha strapazzato l’Udinese con un perentorio 5-2: Bryan Cristante ha sbloccato il punteggio al 10′, Rodrigo Mora e Donell Malen hanno fatto la differenza a cavallo della mezzora, poi Evan Ndicka ha calato il poker al 37′ e i giallorossi sono andati negli spogliatoi in vantaggio per 4-0. I padroni di casa hanno dato una svolta alla loro serata con le reti di Nicolò Zaniolo al 50′ e Mtte Palma al 78′, poi in pieno recupero ci ha pensato Daniele Ghilardi a fissare il risultato.

Dopo oltre duecento giorni senza gioie di fronte al proprio pubblico dello Stadio Dall’Ara, il Bologna è tornato a vincere tra le mura amiche: 2-1 contro il Monza, rimontando il rigore trasfiormato da Gustavo Varela al 6′ con le fiammate di Tommaso Pobega al 33” e di Federico Bernardeschi dagli undici metri al 59′.