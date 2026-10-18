Il maltempo flagella Qingdao. Cancellato il programma della prima giornata dei Mondiali di beach sprint

Il maltempo flagella i Mondiali di beach sprint di canottaggio e impedisce la regolare partenza della rassegna iridata, competizione che si svolge a Qingdao, in Cina. Il campo di gara di Golden Beach continua a essere oggetto di fenomeni atmosferici che impediscono il regolare svolgimento delle gare.

Il protrarsi della situazione ha indotto World Rowing e il COL delle Beach Sprint Finals ad assumere una decisione drastica. È stata infatti comunicata la cancellazione dell’intero programma di gare della giornata inaugurale della competizione. Le avverse condizioni meteo hanno finito per danneggiare le strutture adibite a tende per le diverse squadre.

Il comitato organizzatore si è riservato il diritto di comunicare il programma dei prossimi tre giorni di gara a partire dalle ore 10:00 italiane. Alle 12:00 è stato fissato intanto il nuovo Team Manager Meeting per ulteriori informazioni inerenti il proseguimento delle World Rowing Beach Sprint Finals.

La revisione forzata nel calendario di gara ha ovviamente rivoluzionato anche il lavoro delle diverse squadre. Il programma odierno prevede per l’Italia una sessione di allenamento a terra, indoor rowing e attivazione.