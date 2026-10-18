Ciclismo
Il grande ciclismo è finito: il calendario di tutti gli eventi del 2027. Classiche, Grandi Giri, Europei e Mondiali
La stagione 2027 di ciclismo si preannuncia particolarmente ricca e intensa con tantissimi appuntamenti in calendario: ci aspettano dieci mesi decisamente densi di eventi, tutti da seguire con grande attenzione. Tra Grandi Giri, Classiche Monumento, Mondiali, Europei, corse minori ci sarà davvero da divertirsi.
Si inizierà a fine gennaio con le gare in Australia: Tour Down Under dal 19 al 24 gennaio, seguito sette giorni più tardi dal Cadel Evans Great Ocean Road Race. Il circuito prenderà poi vita in maniera continuativa un mese più tardi: dal 15 al 221febbraio spazio all’UAE Tour, l’ormai tradizionale Giro degli Emirati Arabi Uniti. Il 27 febbraio spazio al sempre prestigioso Omloop Het Niuewsblad in Belgio. In Italia riflettori puntati sulle Strade Bianche (6 marzo) e poi sulla Tirreno-Adriatico (8-14 marzo), sempre in contemporanea con la Parigi-Nizza (7-14 marzo).
La Milano-Sanremo è in programma il 20 marzo e inizierà così la lunga primavera delle Classiche Monumento: Giro delle Fiandre il 4 aprile, Parigi-Roubaix l’11 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi il 25 aprile. Tra l’Inferno del Nord e la Doyenne ci sarà spazio per l’Amstel Gold Race (18 aprile). Chi vorrà farsi trovare pronto al Giro d’Italia avrà ampia scelta con Tour of the Alps (19-23 aprile) e Giro di Romandia (27 aprile-2 maggio). La Corsa Rosa avrà luogo dall’8 al 30 maggio.
Ci sarà un mese prima del Tour de France (2-25 luglio), anticipato come sempre da Giro del Delfinato (che ha ormai cambiato nome), Giro di Svizzera e Campionati Nazionali. I Mondiali sono anticipati di un mese: dal 27 agosto al 2 settembre in Alta Savoia (Francia), dunque la Vuelta di Spagna è slittata di alcune settimane (4-24 settembre). Il Giro di Lombardia sarà l’ultima Classica Monumento (9 ottobre) e sarà contornato da diversi appuntamenti italiani (Giro dell’Emilia, Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni, Giro del Veneto). Gli Europei devono ancora trovare una collocazione. Di seguito il calendario della stagione di ciclismo 2027.
CALENDARIO CICLISMO 2027
14-17 gennaio Vuelta a Canarias Spagna
19-24 gennaio Tour Down Under Australia
23 gennaio Gran Premio Castellon Spagna
24 gennaio Classica Comunitat Valenciana Spagna
25-29 gennaio AlUla Tour Arabia Saudita
27 gennaio Trofeo Calvià Spagna
28 gennaio Surf Coast Classic Australia
28 gennaio Trofeo Ses Salines Spagna
29 gennaio Trofeo Serra Tramuntana Spagna
30 gennaio Trofeo Pollença-Andratx Spagna
31 gennaio Cadel Evans Great Ocean Road Race Australia
31 gennaio Grand Prix Cycliste de Marseille Francia
31 gennaio Trofeo Mallorca Fashion Outet Spagna
3-7 febbraio Etoile de Bessèges Francia
12-13 febbraio Vuelta a Murcia Spagna
13 febbraio Grand Prix de Antalya Turchia
14 febbraio Clasica de Almeria Spagna
15 febbraio Clasic Jaén Spagna
15-21 febbraio UAE Tour Emirati Arabi Uniti
20 febbraio Classic Var Francia
20 febbraio Grand Prix Alaiye Turchia
21 febbraio Tour des Alpes-Maritimes Francia
21 febbraio Grand Prix Alanya Turchia
24-28 febbraio Giro di Sardegna Italia
27 febbraio Omloop Nieuwsblad Belgio
27 febbraio Faun-Ardèche Classic Francia
28 febbraio Faun Drome Classic Francia
28 febbraio Kuurne-Bruxelles-Kuurne Belgio
2 marzo Ename Samyn Classic Belgio
4-7 marzo Tour of Antalya Turchia
6 marzo Strade Bianche Italia
6 marzo Visit South Aegean Grecia
6 marzo Le Tour des 100 Communes Francia
6 marzo Salverda Bouw Ster van Zwolle Paesi Bassi
7 marzo Region on Dodecanes GP Grecia
7 marzo Dwars door Drenthe Paesi Bassi
7 marzo Grand Prix de la Ville de Lillers Francia
7-14 marzo Parigi-Nizza Francia
8-14 Tirreno-Adriatico Italia
13 marzo Rhodes GP Grecia
14 marzo Trofeu Internacional da Arrabida Portogallo
17 marzo Danilith Nokere Koerse Belgio
17 marzo Milano-Torino Italia
18-21 marzo Tour of Rhodes Grecia
19 marzo Bredene Koksijde Classic Belgio
20 marzo Milano-Sanremo Italia
20 marzo Memorial Polese Italia
21 marzo Popolarissima Italia
22-28 marzo Volta a Catalunya Spagna
24 marzo Ronde van Brugge (ex Brugge-De Panne) Belgio
24-28 marzo Settimana Coppi & Bartali Italia
26 marzo E3 Saxo Classic Belgio
28 marzo In Flanders Fields (ex Gand-Wevelgem) Belgio
29 marzo GP Emilia Italia
31 marzo Dwars door Vlaanderen Belgio
3 aprile Gran Premio Miguel Indurain Spagna
3 aprile Trofeo Piva Italia
4 aprile Giro delle Fiandre Belgio
4 aprile Trofeo Città di San Vendemiano Italia
5-10 aprile Giro dei Paesi Baschi Spagna
6-9 aprile Région Pays de la Loire Tour Francia
7 aprile Scheldeprijs Belgio
10 aprile Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria Italia
11 aprile Parigi-Roubaix Francia
14-17 aprile Tour du Loir et Cher Francia
16 aprile Freccia del Brabante Belgio
18 aprile Giro della Provincia di Biella Italia
18 aprile Amstel Gold Race Paesi Bassi
19-23 aprile Tour of the Alps Italia
21 aprile Freccia Vallone Belgio
25 aprile Liegi-Bastogne-Liegi Belgio
25 aprile Giro dell’Appennino Italia
25 aprile-1 maggio Tour de Bretagne Gran Bretagna
25 aprile-2 maggio Giro di Turchia Turchia
27 aprile-2 maggio Giro di Romandia Svizzera
29 aprile-2 maggio Vuelta Asturias Spagna
1° maggio Eschborn-Francoforte Germania
5-9 maggio Flèche du Sud Paesi Bassi
5-9 maggio Giro di Grecia Grecia
6 maggio Circuit de Wallonie Belgio
8-30 maggio Giro d’Italia Italia
8 maggio Grand Prix du Morbihan Francia
9 maggio Tro-Bro Léon Francia
12-16 maggio Giro di Ungheria Ungheria
15 maggio Tour du Finistere Pays de Quimper Francia
16 maggio Circuito del Porto Italia
18 maggio Classique Dunkerque Francia
19-23 maggio 4 Giorni di Dunkerque Francia
22-23 maggio Due Giorni Marchigiana Italia
26-30 maggio Alpes Isere Tour Francia
27-30 maggio Oberoesstereich Rundfahrt Austria
27-30 maggio Boucles de la Mayenne Francia
27-30 maggio Giro di Norvegia Norvegia
30 maggio Lotto Famenne Ardenne Classic Belgio
2 giugno Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes Francia
2 giugno Trofeo Alcide De Gasperi Italia
6 giugno Bruxelles Cycling Classic Belgio
6-13 giugno Tour Auverne-Rhone-Alpes (ex Giro del Delfinato) Francia
13 giugno Copenhagen Sprint Danimarca
16-20 giugno Giro di Svizzera Svizzera
17-19 giugno La Route d’Occitanie Francia
17-20 giugno Giro di Slovenia Slovenia
26-27 giugno Campionati Nazionali Varie sedi
2-25 luglio Tour de France Francia
3-6 luglio Sibiu Tour Romania
4 luglio Giro del Medio Brenta Italia
6 luglio Trofeo Città di Brescia Italia
7-11 luglio Tour of Austria Austria
10-17 luglio Tour of Magnificent Qinghai Cina
24 luglio Clasica Castilla y Leon Spagna
27-29 luglio Tour de l’Ain Francia
28 luglio-1 agosto Giro di Danimarca Danimarca
31 luglio Classica San Sebastian Spagna
1° agosto Circuito de Getxo Spagna
2-8 agosto Giro di Polonia Polonia
3-7 agosto Vuelta a Burgos Spagna
12-15 agosto Arctic Race Norvegia
12-15 agosto Czech Tour Cechia
15 agosto ADAD Cyclassics Germania
18-22 agosto Renewi Tour Belgio
18-22 agosto Giro di Germania Germania
22 agosto Bretagne Classic – CIC Francia
22 agosto GP Colli Rovescalesi Italia
26-29 agosto Tour of Samsun Turchia
27 agosto-2 settembre Mondiali Alta Savoia (Francia)
2-5 settembre Giro del Friuli Venezia Giulia Italia
4-24 settembre Vuelta di Spagna Spagna
10 settembre GP Quebec Canada
11 settembre Memorial Marco Pantani Italia
11 settembre Arno Wallard Memorial Paesi Bassi
12 settembre GP Montreal Canada
12 settembre GP de Fourmies Francia
12 settembre GP Rik Van Looy Belgio
14-17 settembre Giro d’Abruzzo Italia
15-19 settembre Giro del Lussemburgo Lussemburgo
15-19 settembre Giro di Slovacchia Slovacchia
16-19 settembre Giro di Serbia Serbia
17 settembre Kampiooenschap van Vlandeeren Belgio
18 settembre Frandrien 0.0 Classic Belgio
18 settembre Gran Premio del Lazio Italia
19 settembre Grand Prix d’Isbergues Francia
22 settembre Lotto Omloop van het Houtland Belgio
22-26 settembre CRO Race Croazia
22-26 settembre Tour of Bulgaria Bulgaria
26 settembre GP Industria & Artigianato Italia
26 settembre Paris-Chauny Francia
26 settembre La Classique Puisaye Forterre Francia
2 ottobre Giro dell’Emilia Italia
3 ottobre Sparkassen Muensterland Giro Germania
3 ottobre Coppa Agostoni Italia
3 ottobre Gran Premio Ezio Del Rosso Italia
3-10 ottobre Tour de Langkawi Malesia
4 ottobre Coppa Bernocchi Italia
5 ottobre Tre Valli Varesine Italia
5 ottobre Binche-Chimay-Binche Belgio
7 ottobre Gran Piemonte Italia
9 ottobre Giro di Lombardia Italia
10 ottobre Parigi-Tours Francia
12-17 ottobre Tour of Guangxi Cina
13 ottobre Giro del Veneto Italia
17 ottobre Japan Cup Giappone
17 ottobre Veneto Classic Italia
17 ottobre Chrono des Nations Francia
Gli Europei devono ancora trovare una collocazione.