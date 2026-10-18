Il grande ciclismo è finito: il calendario di tutti gli eventi del 2027. Classiche, Grandi Giri, Europei e Mondiali

La stagione 2027 di ciclismo si preannuncia particolarmente ricca e intensa con tantissimi appuntamenti in calendario: ci aspettano dieci mesi decisamente densi di eventi, tutti da seguire con grande attenzione. Tra Grandi Giri, Classiche Monumento, Mondiali, Europei, corse minori ci sarà davvero da divertirsi.

Si inizierà a fine gennaio con le gare in Australia: Tour Down Under dal 19 al 24 gennaio, seguito sette giorni più tardi dal Cadel Evans Great Ocean Road Race. Il circuito prenderà poi vita in maniera continuativa un mese più tardi: dal 15 al 221febbraio spazio all’UAE Tour, l’ormai tradizionale Giro degli Emirati Arabi Uniti. Il 27 febbraio spazio al sempre prestigioso Omloop Het Niuewsblad in Belgio. In Italia riflettori puntati sulle Strade Bianche (6 marzo) e poi sulla Tirreno-Adriatico (8-14 marzo), sempre in contemporanea con la Parigi-Nizza (7-14 marzo).

La Milano-Sanremo è in programma il 20 marzo e inizierà così la lunga primavera delle Classiche Monumento: Giro delle Fiandre il 4 aprile, Parigi-Roubaix l’11 aprile, Liegi-Bastogne-Liegi il 25 aprile. Tra l’Inferno del Nord e la Doyenne ci sarà spazio per l’Amstel Gold Race (18 aprile). Chi vorrà farsi trovare pronto al Giro d’Italia avrà ampia scelta con Tour of the Alps (19-23 aprile) e Giro di Romandia (27 aprile-2 maggio). La Corsa Rosa avrà luogo dall’8 al 30 maggio.

Ci sarà un mese prima del Tour de France (2-25 luglio), anticipato come sempre da Giro del Delfinato (che ha ormai cambiato nome), Giro di Svizzera e Campionati Nazionali. I Mondiali sono anticipati di un mese: dal 27 agosto al 2 settembre in Alta Savoia (Francia), dunque la Vuelta di Spagna è slittata di alcune settimane (4-24 settembre). Il Giro di Lombardia sarà l’ultima Classica Monumento (9 ottobre) e sarà contornato da diversi appuntamenti italiani (Giro dell’Emilia, Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni, Giro del Veneto). Gli Europei devono ancora trovare una collocazione. Di seguito il calendario della stagione di ciclismo 2027.

CALENDARIO CICLISMO 2027

14-17 gennaio Vuelta a Canarias Spagna

19-24 gennaio Tour Down Under Australia

23 gennaio Gran Premio Castellon Spagna

24 gennaio Classica Comunitat Valenciana Spagna

25-29 gennaio AlUla Tour Arabia Saudita

27 gennaio Trofeo Calvià Spagna

28 gennaio Surf Coast Classic Australia

28 gennaio Trofeo Ses Salines Spagna

29 gennaio Trofeo Serra Tramuntana Spagna

30 gennaio Trofeo Pollença-Andratx Spagna

31 gennaio Cadel Evans Great Ocean Road Race Australia

31 gennaio Grand Prix Cycliste de Marseille Francia

31 gennaio Trofeo Mallorca Fashion Outet Spagna

3-7 febbraio Etoile de Bessèges Francia

12-13 febbraio Vuelta a Murcia Spagna

13 febbraio Grand Prix de Antalya Turchia

14 febbraio Clasica de Almeria Spagna

15 febbraio Clasic Jaén Spagna

15-21 febbraio UAE Tour Emirati Arabi Uniti

20 febbraio Classic Var Francia

20 febbraio Grand Prix Alaiye Turchia

21 febbraio Tour des Alpes-Maritimes Francia

21 febbraio Grand Prix Alanya Turchia

24-28 febbraio Giro di Sardegna Italia

27 febbraio Omloop Nieuwsblad Belgio

27 febbraio Faun-Ardèche Classic Francia

28 febbraio Faun Drome Classic Francia

28 febbraio Kuurne-Bruxelles-Kuurne Belgio

2 marzo Ename Samyn Classic Belgio

4-7 marzo Tour of Antalya Turchia

6 marzo Strade Bianche Italia

6 marzo Visit South Aegean Grecia

6 marzo Le Tour des 100 Communes Francia

6 marzo Salverda Bouw Ster van Zwolle Paesi Bassi

7 marzo Region on Dodecanes GP Grecia

7 marzo Dwars door Drenthe Paesi Bassi

7 marzo Grand Prix de la Ville de Lillers Francia

7-14 marzo Parigi-Nizza Francia

8-14 Tirreno-Adriatico Italia

13 marzo Rhodes GP Grecia

14 marzo Trofeu Internacional da Arrabida Portogallo

17 marzo Danilith Nokere Koerse Belgio

17 marzo Milano-Torino Italia

18-21 marzo Tour of Rhodes Grecia

19 marzo Bredene Koksijde Classic Belgio

20 marzo Milano-Sanremo Italia

20 marzo Memorial Polese Italia

21 marzo Popolarissima Italia

22-28 marzo Volta a Catalunya Spagna

24 marzo Ronde van Brugge (ex Brugge-De Panne) Belgio

24-28 marzo Settimana Coppi & Bartali Italia

26 marzo E3 Saxo Classic Belgio

28 marzo In Flanders Fields (ex Gand-Wevelgem) Belgio

29 marzo GP Emilia Italia

31 marzo Dwars door Vlaanderen Belgio

3 aprile Gran Premio Miguel Indurain Spagna

3 aprile Trofeo Piva Italia

4 aprile Giro delle Fiandre Belgio

4 aprile Trofeo Città di San Vendemiano Italia

5-10 aprile Giro dei Paesi Baschi Spagna

6-9 aprile Région Pays de la Loire Tour Francia

7 aprile Scheldeprijs Belgio

10 aprile Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria Italia

11 aprile Parigi-Roubaix Francia

14-17 aprile Tour du Loir et Cher Francia

16 aprile Freccia del Brabante Belgio

18 aprile Giro della Provincia di Biella Italia

18 aprile Amstel Gold Race Paesi Bassi

19-23 aprile Tour of the Alps Italia

21 aprile Freccia Vallone Belgio

25 aprile Liegi-Bastogne-Liegi Belgio

25 aprile Giro dell’Appennino Italia

25 aprile-1 maggio Tour de Bretagne Gran Bretagna

25 aprile-2 maggio Giro di Turchia Turchia

27 aprile-2 maggio Giro di Romandia Svizzera

29 aprile-2 maggio Vuelta Asturias Spagna

1° maggio Eschborn-Francoforte Germania

5-9 maggio Flèche du Sud Paesi Bassi

5-9 maggio Giro di Grecia Grecia

6 maggio Circuit de Wallonie Belgio

8-30 maggio Giro d’Italia Italia

8 maggio Grand Prix du Morbihan Francia

9 maggio Tro-Bro Léon Francia

12-16 maggio Giro di Ungheria Ungheria

15 maggio Tour du Finistere Pays de Quimper Francia

16 maggio Circuito del Porto Italia

18 maggio Classique Dunkerque Francia

19-23 maggio 4 Giorni di Dunkerque Francia

22-23 maggio Due Giorni Marchigiana Italia

26-30 maggio Alpes Isere Tour Francia

27-30 maggio Oberoesstereich Rundfahrt Austria

27-30 maggio Boucles de la Mayenne Francia

27-30 maggio Giro di Norvegia Norvegia

30 maggio Lotto Famenne Ardenne Classic Belgio

2 giugno Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes Francia

2 giugno Trofeo Alcide De Gasperi Italia

6 giugno Bruxelles Cycling Classic Belgio

6-13 giugno Tour Auverne-Rhone-Alpes (ex Giro del Delfinato) Francia

13 giugno Copenhagen Sprint Danimarca

16-20 giugno Giro di Svizzera Svizzera

17-19 giugno La Route d’Occitanie Francia

17-20 giugno Giro di Slovenia Slovenia

26-27 giugno Campionati Nazionali Varie sedi

2-25 luglio Tour de France Francia

3-6 luglio Sibiu Tour Romania

4 luglio Giro del Medio Brenta Italia

6 luglio Trofeo Città di Brescia Italia

7-11 luglio Tour of Austria Austria

10-17 luglio Tour of Magnificent Qinghai Cina

24 luglio Clasica Castilla y Leon Spagna

27-29 luglio Tour de l’Ain Francia

28 luglio-1 agosto Giro di Danimarca Danimarca

31 luglio Classica San Sebastian Spagna

1° agosto Circuito de Getxo Spagna

2-8 agosto Giro di Polonia Polonia

3-7 agosto Vuelta a Burgos Spagna

12-15 agosto Arctic Race Norvegia

12-15 agosto Czech Tour Cechia

15 agosto ADAD Cyclassics Germania

18-22 agosto Renewi Tour Belgio

18-22 agosto Giro di Germania Germania

22 agosto Bretagne Classic – CIC Francia

22 agosto GP Colli Rovescalesi Italia

26-29 agosto Tour of Samsun Turchia

27 agosto-2 settembre Mondiali Alta Savoia (Francia)

2-5 settembre Giro del Friuli Venezia Giulia Italia

4-24 settembre Vuelta di Spagna Spagna

10 settembre GP Quebec Canada

11 settembre Memorial Marco Pantani Italia

11 settembre Arno Wallard Memorial Paesi Bassi

12 settembre GP Montreal Canada

12 settembre GP de Fourmies Francia

12 settembre GP Rik Van Looy Belgio

14-17 settembre Giro d’Abruzzo Italia

15-19 settembre Giro del Lussemburgo Lussemburgo

15-19 settembre Giro di Slovacchia Slovacchia

16-19 settembre Giro di Serbia Serbia

17 settembre Kampiooenschap van Vlandeeren Belgio

18 settembre Frandrien 0.0 Classic Belgio

18 settembre Gran Premio del Lazio Italia

19 settembre Grand Prix d’Isbergues Francia

22 settembre Lotto Omloop van het Houtland Belgio

22-26 settembre CRO Race Croazia

22-26 settembre Tour of Bulgaria Bulgaria

26 settembre GP Industria & Artigianato Italia

26 settembre Paris-Chauny Francia

26 settembre La Classique Puisaye Forterre Francia

2 ottobre Giro dell’Emilia Italia

3 ottobre Sparkassen Muensterland Giro Germania

3 ottobre Coppa Agostoni Italia

3 ottobre Gran Premio Ezio Del Rosso Italia

3-10 ottobre Tour de Langkawi Malesia

4 ottobre Coppa Bernocchi Italia

5 ottobre Tre Valli Varesine Italia

5 ottobre Binche-Chimay-Binche Belgio

7 ottobre Gran Piemonte Italia

9 ottobre Giro di Lombardia Italia

10 ottobre Parigi-Tours Francia

12-17 ottobre Tour of Guangxi Cina

13 ottobre Giro del Veneto Italia

17 ottobre Japan Cup Giappone

17 ottobre Veneto Classic Italia

17 ottobre Chrono des Nations Francia

Gli Europei devono ancora trovare una collocazione.