Il DP World Tour torna in India. Penultima tappa prima dei play-off

Penultima tappa sul Dp World Tour prima che il maggiore circuito europeo passi alla fase finale dei play-off. Questa settimana il circus si sposta in India, nazione già toccata quest’anno con l’Hero Indian Open, per dare spazio al Dp World India Championship, torneo che si svolgerà nella capitale, New Delhi, a partire da giovedì 15. A difendere il titolo sul percorso del Delhi Golf Club sarà Tommy Fleetwood, uno dei maggiori favoriti questa settimana insieme a diversi nomi importanti tra cui spiccano quello di Rory McIlroy e Shane Lowry.

Il nordirlandese, sicuramente il nome più importante del field, si presenta qui con una vittoria in stagione (al Masters) e con un ultimo risultato, ottenuto al BMW PGA Championship a Wentworth, che lo ha visto 2° dietro a J.J. Spaun. Per McIlroy sarà, oltretutto, un banco di prova per tenere alto il livello in vista delle fasi finali, momento in cui si giocherà la sua ottava Race to Dubai (in caso di vittoria sarebbe la 5a di fila). Insieme a McIlroy anche il già citato Lowry e un parterrre di altri giocatori di rilievo: Robert MacIntyre sarà al via così come Justin Rose, Eugenio Chacarra (che ha sfiorato la vittoria in casa in Spagna), Min Woo Lee, Niklas Norgaard e Patrick Reed.

Tra i padroni di casa, il favorito è sicuramente Shubhankar Sharma ma anche Anirban Lahiri sarà un avversario ostico. L’indiano ha 2 vittorie in carriera, entrambe risalenti al 2015 di cui una proprio in casa all’Hero Indian Open. Spazio però anche a diversi italiani. Insieme a Filippo Celli ci saranno Stefano Mazzoli, che ha chiuso 13esimo in Spagna, Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Gregorio De Leo, Francesco Laporta e Renato Paratore. L’evento vale 4 milioni di dollari, 5.000 punti per la Race to Dubai e 1.500 per la Ryder Cup.