Il direttore del Tour de France sul ritorno di Pogacar: “Sarà la stessa persona, correrà gli stessi rischi?”

Fanno piuttosto discutere le parole del direttore del Tour de France Christian Prudhomme rilasciate ieri a l’Equipe in occasione della presentazione della Grande Boucle 2027. Il transalpino ha infatti espresso molti dubbi sul fatto che Tadej Pogacar ritornerà ai livelli mostrati in questi anni dopo la rovinosa caduta nella Vuelta a España 2026.

Un giudizio piuttosto secco e crudo quello di Prudhomme che dubita soprattutto della capacità dello sloveno di prendere rischi in futuro dopo quanto successo. Queste le sue parole al quotidiano francese: “La vera domanda per me, ed ovviamente gli auguro tutto il meglio, è come si sarà ripreso dal gravissimo incidente alla Vuelta a España”.

Le perplessità: “Perché il suo talento non risiede solo nella sua superiorità fisica, ma anche nelle sue abilità di guida. La sua discesa del Tourmalet la scorsa estate è stata sbalorditiva e mozzafiato. Crescendo, dopo un incidente così grave, si rimane la stessa persona? Si continua a correre gli stessi rischi”.

Il direttore del Tour ha poi fatto il paragone con l’incidente nel 1969 di Eddy Merckx a Blois, che causò al fuoriclasse belga una commozione cerebrale, una lussazione del bacino e la compressione dei nervi della schiena. In occasione di quell’avvenimento, Merckx dichiarò: “Blois è stata la peggiore esperienza della mia carriera. Avrei potuto morire. L’incidente mi è costato qualche anno di carriera, perché dopo, con quel mal di schiena, non ho mai più provato le stesse sensazioni in salita che avevo provato in quel primo Tour del 1969”.

Il robotico Pogacar sarà in grado di riprendersi dal pesante infortunio e tornare a dominare come prima oppure subirà psicologicamente e fisicamente le conseguenze della caduta? Questa è la domanda che ci lasciano queste dichiarazioni e che avrà una risposta solo nella prossima stagione.