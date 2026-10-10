Il ciclismo non è finito! Da Parigi-Tours a Veneto Classic: tutte le Classiche ancora da disputare

Il Giro di Lombardia non chiude la stagione del grande ciclismo. L’ultima Classica Monumento di questa annata agonistica non farà calare il sipario sul calendario del pedale, perché all’orizzonte ci attende un’altra settimana di gara. Dopo la conclusione della ribattezzata Classica delle Foglie Morte, ci aspettano ancora diversi giorni ricchi di eventi da non perdere e che serviranno agli appassionati per congedarsi in maniera brusca dal ciclismo in vista della prossima stagione.

Domenica 11 ottobre andrà in scena la sempre affascinante Parigi-Tours, ormai decaduta classica francese che conserva però grande prestigio e che da tradizione è dedicata ai velocisti. In Giappone, invece, si concluderà il Tour of Kyushu, evento di livello 2.1 che è incominciato lo scorso 10 ottobre e che giungerà al termine dopo tre tappe molto movimentate in terra asiatica.

A seguire un doppio appuntamento in Italia di livello Pro con il Giro del Veneto (14 ottobre) e la Veneto Classic (18 ottobre), mentre nei Paesi Bassi si disputerà l’Eneco Tour (13-18 ottobre, livello 2.1). Il Tour of Guangxi in Cina (dal 13 al 18 ottobre) sarà l’ultimo evento World Tour di questa annata agonistica, il 18 ottobre sono previste anche la Crono delle Nazioni in Francia e la Japan Cup, poi ci si rivedrà a gennaio 2027.

CALENDARIO PROSSIME GARE CICLISMO DOPO GIRO DI LOMBARDIA

11 ottobre Parigi-Tours (in Francia, livello Pro)

13-18 ottobre Eneco Tour (nei Paesi Bassi, livello 2.1)

13-18 ottobre Tour of Guangxi (in Cina, livello World Tour)

14 ottobre Giro del Veneto (in Italia, livello Pro)

18 ottobre Veneto Classic (in Italia, livello Pro)

18 ottobre Crono delle Nazioni (in Francia, livello 1.1)

18 ottobre Japan Cup (in Giappone, livello Pro)