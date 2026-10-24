Il ‘caso Sinner’ ha fatto scuola: dal 2027 in vigore un regolamento anti-doping con tante modifiche
Ci saranno diverse novità nel regolamento antidoping della WADA che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2027: le novità principali riguardano i casi di contaminazione accidentale, come quello occorso lo scorso anno a Jannik Sinner, e la reperibilità per i controlli a sorpresa.
Riguardo le contaminazioni, si allargano le possibilità per cui una di queste possa venire considerata accidentale, ovvero l’utilizzo di un farmaco contenente una sostanza proibita non indicata, il consumo di una bevanda o di un alimento contenenti sostanze proibite senza un preventivo avvertimento.
Ciò che fa tonare alla mente quanto accaduto a Sinner è il caso riguardante l’esposizione attraverso contatto diretto con un’altra persona o un oggetto utilizzato da questa terza persona: questa definizione non era contemplata come prodotto contaminato ai tempi della sospensione del tennista italiano.
Per quanto riguarda i controlli a sorpresa, invece, dal prossimo anno WADA richiederà a tutti gli atleti di indicare una fascia di un’ora al giorno durante la quale dovranno essere reperibili per un eventuale test, anche nel corso di una competizione.