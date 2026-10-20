Il big match Rapallo Pallanuoto-Ekipe Orizzonte accende la quarta giornata di A1 femminile

Sarà una settimana dai ritmi serrati quella che le atlete si preparano a vivere con due turni nel giro di tre giorni, mini tour de force prima della pausa per l’inizio della fase a gironi del massimo torneo continentale per club. Il campionato di Serie A1 femminile torna in acqua per i match valevoli per la quarta giornata del girone di andata.

La sfida di cartello si gioca alla Comunale e, anche se siamo ancora nelle fasi iniziali del torneo, mette in palio il primato solitario in classifica. Il Rapallo Pallanuoto ospita, con il fischio di inizio previsto alle ore 20:00, l’Ekipe Orizzonte. Le padrone di casa, sulle ali dell’entusiasmo del colpo firmato in extremis a Ostia con la SIS, proveranno a sfruttare il fattore campo. Le etnee, che sono ancora nelle fasi iniziali del loro percorso, potrebbero, in caso di nuovo blitz esterno dopo quello di Trieste, inviare un nuovo e importante segnale alla concorrenza sulla straripante forza di chi sembra non voler mollare il trono tricolore.

Un derby per ripartire. La SIS Roma affronta alle Cupole di Acilia la ripescata Lazio Nuoto con il chiaro obiettivo di tornare a conquistare i tre punti e dimenticare il beffardo finale della sfida di sabato. Il difficile cammino europeo è alle porte e bisogna elevare in maniera sensibile il livello delle proprie prestazioni.

Impegni, almeno sulla carta, decisamente alla portata quelli che attendono Pallanuoto Trieste e Plebiscito Padova. Le giuliane ospitano alla Bianchi l’AGN Energia Bogliasco 1951 per tenere il passo del gruppo di testa, mentre le patavine rendono visita alla Nautilus Civitavecchia con l’intento di ritrovare il successo e conquistare punti preziosi per la zona playoff.

In apertura di programma il Sori Pool Beach riceve alla Comunale, nello scontro diretto tra le due promosse, la Vela Ancona. Le liguri si sono disimpegnate in maniera egregia in questo inizio di torneo e con una vittoria potrebbero già compiere un passo importante nella lotta per la salvezza.