Iga Swiatek chiude la stagione 2026 e la corsa alle WTA Finals

Iga Swiatek, con un messaggio lasciato sul proprio account Instagram, ha dichiarato conclusa la stagione 2026. La polacca, in questo modo, rinuncia a ogni velleità di qualificazione per le WTA Finals: avrebbe potuto giocare a Ningbo, ma questo messaggio significa automaticamente forfait dal torneo cinese e, dunque, conclusione dei giochi per le otto che disputeranno l’evento di fine anno.

Così Swiatek dal suo account Instagram: “Questa è stata una delle stagioni che mi hanno chiesto di più in carriera, con tantissimo tra sfide, cambiamenti e lezioni. Sono molto orgogliosa del lavoro fatto nella seconda metà dell’anno e dei progressi che sono arrivati con ciò. Questo mi porta molta fiducia per quel che verrà.

Gli scorsi mesi, o meglio gli ultimi due anni, sono stati veramente intensi e penso di dover riposare e far recuperare completamente il mio corpo. E questo è ciò che farò, un po’ più a lungo stavolta. Ho deciso di finire la mia stagione qui, il che vuol dire che non giocherò altri tornei quest’anno.

Mi sento grata per quello che quest’anno mi ha insegnato; amo profondamente quello che faccio. Come sempre, tornerò con passione e motivazione per continuare a migliorare. Grazie a tutti per essere con me, e ci vediamo presto“.

Per Iga Swiatek questo è stato un anno non contrassegnato dai successi che arrivavano a profusione fino al 2024. Ha raggiunto, negli Slam, al massimo i quarti agli Australian Open, mentre a livello di finali ne ha raggiunta e vinta una sola, quella di Toronto per 6-2 6-3 sulla kazaka Elena Rybakina. La polacca non prenderà parte alle WTA Finals dopo che lo aveva fatto per cinque edizioni consecutive dal 2021 al 2025.