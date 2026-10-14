I Mondiali di karate del 2027 si terranno in Italia: vince la candidatura di Milano e Bergamo

Successi sui tatami e successi organizzativi: i Mondiali di karate nel 2027 si terranno infatti in Italia, con luoghi di svolgimento Milano e Bergamo. E’ questa la notizia ufficiale che dà la FIJLKAM al termine del Congresso della World Karate Federation che, tenutosi a Bielsko-Biała, in Polonia, ha ratificato l’Italia come venue della Final Phase della prossima rassegna iridata.

Dall’11 al 14 novembre 2027 nelle città della Lombardia, un’assegnazione storica come sottolinea Davide Benetello, presidente del Settore Karate FIJLKAM e membro del Comitato Esecutivo WKF: “Per la prima volta nella storia della nostra Federazione, l’Italia avrà l’onore e la responsabilità di organizzare il Campionato del Mondo Assoluto di Karate WKF! Un traguardo straordinario, che premia anni di impegno, credibilità internazionale e capacità organizzativa del nostro Paese”.

“Oggi non celebriamo soltanto un grande evento, ma il riconoscimento di un percorso e la fiducia che il mondo del karate ripone nell’Italia e nella FIJLKAM! Una soddisfazione immensa. Un orgoglio che appartiene a tutto il karate italiano. Nel 2027, il mondo del karate parlerà ancora una volta italiano!”.

L’ottenimento dei Mondiali per il movimento italiano è la ciliegina sulla torta al termine di un lungo percorso di assegnazione degli eventi che in questi anni ha visto il territorio del Bel Paese prima organizzare i Mondiali Giovanili di Jesolo 2024, la Premier League di Roma 2026 (che si ripeterà nel 2027), senza dimenticare l’ormai classica Youth League di Venezia-Jesolo.