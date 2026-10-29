I Milwaukee Brewers vincono le World Series. Tampa Bay Rays battuti anche in gara-5

4-1 e 4-1. Due risultati diversi e uguali. Uno è il punteggio di gara-5 delle World Series. L’altro è quello della serie che consacra campioni MLB per la prima volta nella storia i Milwaukee Brewers. Finisce così un confronto che è stato realmente a senso unico, pur con diverse partite combattute, e che è stato inevitabilmente segnato dalla clamorosa gara-3 in cui i Tampa Bay Rays sono finiti travolti. Si apre un nuovo pezzo di storia, e con una partita senza storia.

Si parte con Misiorowski da una parte e Rasmussen dall’altra come lanciatori. Il secondo inning offre già un momento decisivo: con prima e seconda base riempite, arriva il singolo al centro di Pratt che è abbastanza lungo da mandare a segno DeLuca, partito dalla seconda base. Non ci sono altri punti, ma è un dato di fatto anche che i Rays non riescono a far granché contro “The Miz”, se non per un momento di cui si parlerà.

Nel quinto inning, poi, con i corridori agli angoli Hamilton piazza un singolo rasoterra al centro che vale il 2-0 ai Brewers, ed è Pratt a chiudere il giro delle basi. Da questo momento in avanti c’è la fase migliore di Milwaukee, che assapora sempre di più il trionfo finale: Contreras va vicinissimo al fuoricampo, ma la sua palla è abbastanza lunga da garantirsi un doppio e il punto di Yelich del 3-0. Il 4-0 arriva con la volata di sacrificio di Pratt, che fa appena in tempo a tuffarsi verso casa base per realizzare.

Ormai usciti i lanciatori partenti, sono Romero, Uribe e soprattutto Megill a fare buona guardia per i Brewers, mentre dopo le incertezze di Kelly e Cleavinger per i Rays riescono a evitare un certo numero di probemi Wells, Matz, Baker e Seymour. Tampa Bay, che aveva avuto una sola vera occasione con Misiorowski in campo (quarto inning, Hicks in terza e Simpson in seconda), riesce nel settimo ad avere ancora Simpson in terza base, ma con Mesa che non riesce a convertire in situazione di due out. Nel nono arriva l’unico punto da parte dei Rays, con un doppio di Simpson che spinge a casa Hicks per il 4-1, ma con due out. Di fatto manca pochissimo alla festa dei Brewers, che parte pochi istanti dopo, quando la rimbalzante di Palacios finisce nelle mani di Turang, che serve Bauers per eliminarlo e per far partire la festa di Milwaukee.