I dubbi di Federica Brignone: “Non scio da febbraio, non c’é una data di rientro. La mia salute é cambiata”

Federica Brignone, al Teatro Armani di Milano, ha parlato alla stampa nel giorno del FISI Media-Day: l’azzurra ha raccontato come procedono il recupero e la preparazione fisica in vista della prossima stagione, anche se l’italiana non sa ancora quando effettivamente potrà tornare in gara nella Coppa del Mondo di sci alpino.

Il bilancio dell’azzurra: “Sto migliorando ogni giorno, cerco di guardare le cose positive come al solito. Sicuramente quest’anno la riabilitazione è leggermente più facile di quella dell’anno scorso, chiaramente c’è ancora tanto lavoro da fare e lavoro per stare meglio“.

Le nuove priorità: “Il mio obiettivo era fare tutta la stagione e vedere un po’ in base a come stavo se fare tre discipline, sarebbe stato difficile però il mio obiettivo era quello e non tornare solo per i Mondiali, di avere un certo livello e sinceramente queste cose sono passate in secondo piano. C’è la mia famiglia, il fatto di stare bene mi permette anche di tornare a far le gare in un certo modo, e quindi il mio primo obiettivo è stare bene“.

Il rientro appare ancora lontano: “Non ho ancora veramente messo gli sci, è da febbraio che non scio, ho fatto due giorni, non li chiamerei neanche di sci, sul ghiacciaio di Cervinia, ho fatto veramente fatica, però adesso sto meglio. C’è l’obiettivo di rimettere gli sci e lì potrò capire quando potrò tornare in gara, o comunque a fare degli allenamenti seri. Fisicamente mi sono allenata veramente bene e sono super contenta“.

Le nuove consapevolezze: “La mia salute è cambiata, io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo della prestazione e il massimo di quello che potessi fare. L’ho vissuto due stagioni più forse le Olimpiadi, ma neanche pensavo così bene, ed è tutto finito. Io ho lavorato tutta la mia carriera per raggiungere quell’apice e tre giorni dopo praticamente mi sono fatta male, quindi un po’ di quello vorrei ancora viverlo e sto lavorando“.

Sulla data del possibile rientro: “Non lo so ancora, devo stare meglio e devo poter tornare ad avere dei requisiti, come per tornare in campo, hai bisogno di fare dei test sulle gambe, devi poter stare in un certo modo, e quando avrò tutti i requisiti per tornare in pista tornerò in pista. Lo spirito non è tanto diverso, nel senso che comunque anche il mio obiettivo è uno sforzo, cioè io pensavo di tornare, di stare bene e di continuare tutta la stagione, infatti come avete visto dopo le Olimpiadi ho provato a fare la Coppa del Mondo, ho capito che non era possibile“.

Brignone gareggerà solo quando sarà al 100%: “Per me performare ad alto livello si può fare stando bene, è difficilissimo stando male, ce l’ho fatta due gare, però comunque non è fattibile fare una stagione intera se non si sta bene, quindi il mio obiettivo è stare bene. Chiaramente guardo la mia salute, quello è il mio obiettivo, ma se sto bene posso fare l’atleta di alto livello e posso fare dei risultati, quindi una cosa tira l’altra“.

Le specialità in cui gareggiare: “Non lo so, dipende come reagisce la mia gamba, se ho meno male a fare velocità farò più velocità, se ho meno male a far gigante farò più giganti, se invece non ho male farò tutto, cioè l’obiettivo è quello di star bene in generale“.