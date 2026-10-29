I candidati al Velo d’Or: chi sarà il miglior ciclista dell’anno? Candidati anche gli italiani

Sono stati annunciati i candidati al Velo d’Or 2026, il premio di fine stagione riservato ai migliori ciclisti dell’annata agonistica che volge al termine. Ideato de Vélo Magazine e finito sotto l’ala protettrice de L’Equipe, si tratta a tutti gli effetti dell’equivalete del Pallone d’Oro per l’universo del pedale: conquistare il riconoscimento è estremamente prestigioso e legittima il valore raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi.

I pretendenti al trono maschile sono undici, tra cui spiccano lo sloveno Tadej Pogacar (vincitore del quinto Tour de France, oltre che di Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi), il danese Jonas Vingegaard (trionfatore al Giro d’Italia), lo spagnolo Enric Mas (padrone della Vuelta di Spagna), lo statunitense Brandon McNulty (Campione del Mondo), il belga Wout van Aert (uomo della Parigi-Roubaix), il francese Paul Seixas (il più giovane della storia a imporsi al Giro di Lombardia).

Gli esperti hanno selezionato anche il messicano Isaac Del Toro, il belga Remco Evenepoel (Campione del Mondo a cronometro e Campione d’Europa in linea), l’austriaco Felix Gall e l’olandese Mathieu van der Poel (Campione del Mondo nel ciclocross). A livello femminile, invece, le candidate sono dieci, ma la favorita è una sola: l’olandese Demi Vollering, capace di vincere Giro d’Italia, Tour de France, Mondiali, Europei, Liegi-Bastogne-Liegi, Freccia Vallone, Giro delle Fiandre. In lizza anche la nostra Elisa Longo Borghini, oltre a uliette Berthet, Paula Blasi, Kimberley Le Court-Pienaar, Antonia Niedermaier, Kasia Niewiadoma-Phinney, Marlen Reusser, Anna van der Breggen, Lorena Wiebes.

Gli organizzatori hanno istituito anche delle categorie settoriali: nel novero dei velocisti figura il nostro Jonathan Milan, che dovrà confrontarsi con Matthew Brennan, Paul Magnier, Tim Merlier e Jasper Philipsen; tra gli specialisti delle Classiche figurano Evenepoel, Pogacar, Seixas, van Aert, van der Poel. Elisa Balsamo è tra le pretendenti alla palma di miglior velocista insieme a Wiebes, Lara Gillespie, Charlotte Kool, Nienke Veenhoven. I premi verranno assegnati il prossimo 28 novembre.