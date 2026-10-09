Hubert Hurkacz sfata il tabù e batte Djokovic a Shanghai: scarico il serbo dopo il trionfo di Pechino

Alla nona sfida, Hubert Hurkacz ha finalmente trovato la chiave per battere Novak Djokovic. Nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai il polacco si impone in due set, con il punteggio di 6-4 6-3, e conquista il primo successo in carriera contro il campione serbo, dopo otto ko consecutivi. Il match si chiude in appena 87 minuti.

Djokovic arrivava all’appuntamento con le energie ormai al lumicino. Soltanto tre giorni prima aveva alzato il trofeo dell’ATP 500 di Pechino, e il dispendio fisico si è fatto sentire: lento nei movimenti e meno incisivo del solito, il fuoriclasse di Belgrado non è mai riuscito a imporre il proprio ritmo.

L’avvio è carico di tensione. Il primo scambio, lunghissimo, si chiude solo al diciannovesimo colpo e premia Hurkacz. Entrambi faticano nei primi turni di servizio: Djokovic deve rimontare da 0-30, mentre il polacco annulla due palle break, la prima con un ace.

Superato lo scoglio iniziale, la partita procede senza sussulti fino al 4-4. Sul 4-5, Djokovic cede improvvisamente al servizio: Hurkacz si getta sulla seconda palla con una risposta di diritto micidiale, strappa il break e porta a casa il parziale per 6-4.

Nella seconda frazione il numero 34 del mondo prende definitivamente in mano il match. Djokovic non riesce a cambiare marcia e, da fondo campo, arriva sempre in ritardo sulla palla. Sull’1-2 il serbo si trova ad affrontare una palla break pesantissima e la sciupa con un doppio fallo, regalando all’avversario il vantaggio decisivo.

Da lì in avanti Hurkacz non concede più nulla. Sostenuto da un servizio devastante, amministra con sicurezza i propri turni di battuta fino al 6-3 conclusivo. Sul campo del Qi Zhong i dati fotografano la superiorità del polacco: