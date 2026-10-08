Hockey pista: Mondiali 2026 in rampa di lancio. Italia da battaglia e poi “le solite note”

All’inizio dei Mondiali 2026 di hockey su pista manca sempre meno. Mentre ad Asuncion sono in corso le rassegne iridate dedicate agli Under 19 e alle rappresentative femminili, le squadre maschili seniores stanno affinando la loro preparazione per la manifestazione, all’interno dei World Skate Games, che si terrà dal 12 al 18 ottobre.

L’Italia di Alessandro Bertolucci non vuole nascondersi: in Sudamerica, gli azzurri puntano a riconfermare il bronzo ottenuto nel 2024 ai Mondiali di Novara, magari cercando di ottenere qualcosa di più (il titolo planetario manca dal 1997), anche perché il gioco mostrato e le qualità messe in campo dal gruppo tricolore sono di primo livello.

Davanti a tutti, come sempre da grandi favorite, vi saranno: Spagna, Portogallo e Argentina. Le formazioni della penisola iberica e l’albiceleste per qualità, profondità della rosa e tradizione sono le principali indiziate a riempire il podio.

Attenzione poi alle outsider: dalla Francia underdog di lusso con i fratelli Di Benedetto all’Angola e al Cile. I transalpini, bronzo a San Juan nel 2022, nutrono chance di medaglia magari provando ad arrampicarsi dove qualche volta sono stati in grado di arrivare, mentre cileni e angolani hanno l’ambizione di rendere quantomeno difficile la vita alle altre rappresentative.

Ci si attende un Mondiale spettacolare per intensità, pathos e giocate: la partenza è prossima il divertimento dovrebbe essere assicurato.

GRUPPO A: Spagna, Portogallo, ITALIA, Svizzera

GRUPPO B: Cile, Francia, Angola, Argentina

World Skate Games Asuncion 2026 – World Championship Senior Men – COP Arena

Lunedì 12 Ottobre ore 20:30 (italiana) – Spagna x ITALIA

Martedì 13 Ottobre ore 20:30 (italiana) – Svizzera x ITALIA

Mercoledì 14 Ottobre ore 22:45 (italiana) – ITALIA x Portogallo

Giovedì 15 Ottobre – Quarti di finale

Venerdì 16 Ottobre – Semifinali

Sabato 17 Ottobre – Finali 5-8 posto

Domenica 18 Ottobre – Finali 1-4 posto (22:15 finale Bronzo, 1:00 finale Oro)