Hockey pista, Mondiali 2026: i convocati dell’Italia. Mix di esperti e giovani per il ct Bertolucci

L’avventura dell’Italia, ai Mondiali 2026 di hockey pista in programma ad Asuncion, è prossima a iniziare. Dal 12 al 18 ottobre infatti gli azzurri, nell’ambito dei World Skate Games, proveranno ad andare a caccia di una medaglia iridata in terra paraguaiana.

A guidarli il ct Alessandro Bertolucci che, per comporre il gruppo dei suoi 12 elementi, ha scelto un mix di esperienza internazionale e giovani in rampa di lancio, con l’obiettivo di provare a riconfermare – magari anche salendo di un ulteriore scalino – la medaglia di bronzo vinta ai Mondiali del 2024 a Novara.

Portieri

Il reparto portieri vedrà Bruno Sgaria come riferimento: l’estremo difensore del Trissino è una delle colonne della nazionale, con la quale ha vinto tre medaglie continentali e una mondiale. Accanto a lui, pronti a entrare qualora fosse necessario vi saranno gli affidabilissimi Mattia Verona e Stefano Zampoli.

Giocatori di movimento

Esperienza e concretezza

Morgan Antonioni, Francisco Ipinazar, Davide Gavioli, Francesco Compagno, Alberto Pozzato e l’eterno bomber Andrea Malagoli cercheranno di garantire al gruppo azzurro doti necessarie per affrontare una competizione dall’altissimo livello con un sacco di partite toste e ravvicinate. Leadership, guida e responsabilità pesanti da questo insieme di giocatori ci si attende questo.

Freschezza, creatività e “sfacciataggine”

Leonardo Diquigiovanni, Andrea Borgo, Gioele Piccoli: tutti e tre hanno già dimostrato di poterci stare in un gruppo che disputerà i Mondiali con ambizioni elevate. A loro toccherà farsi trovare pronti quando verranno chiamati in causa portando in pista quella sana “follia” che può far saltare il banco nelle partite chiuse o dove ogni singolo secondo conta.

World Skate Games Asuncion 2026 – World Championship Senior Men – COP Arena

Lunedì 12 Ottobre ore 20:30 (italiana) – Spagna x ITALIA

Martedì 13 Ottobre ore 20:30 (italiana) – Svizzera x ITALIA

Mercoledì 14 Ottobre ore 22:45 (italiana) – ITALIA x Portogallo

Giovedì 15 Ottobre – Quarti di finale

Venerdì 16 Ottobre – Semifinali

Sabato 17 Ottobre – Finali 5-8 posto

Domenica 18 Ottobre – Finali 1-4 posto (22:15 finale Bronzo, 1:00 finale Oro)