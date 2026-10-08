Hockey pista, l’Italia Under 19 stende la Colombia e si prende la semifinale ai Mondiali

La nazionale italiana maschile Under 19 è fra le migliori quattro squadre ai Mondiali 2026 di hockey pista per quanto riguarda la categoria giovanile. Gli azzurrini di Pierluigi Bresciani hanno ottenuto il pass per le semifinali, dove ora attendono la vincente del match fra Portogallo e Svizzera (lusitani ampiamente favoriti, ndr), battendo in maniera larghissima la Colombia con il punteggio di 13-1.

LA CRONACA

Alla SND Arenita di Asuncion va in scena una gara totalmente a senso unico. L’Italia parte fortissima riuscendo, dopo meno di sette minuti, a sbloccare la contesa con Reniero: è l’episodio che rompe l’equilibrio e che dà il via alla “valanga azzurra”. Dall’1-0 si vola infatti sino al 6-0, rete di Tognetti allo scadere, con cui si chiude il primo tempo.

La ripresa è una fotocopia della prima frazione. Una nuova sequenza di gol viene interrotta per un attimo dal gol della bandiera colombiana che, griffato da Rivera Pelaez, vale momentaneamente il 7-1. Da quel punto in poi, l’Italia riprende a martellare col gap che torna a dilatarsi.

Si arriva alla doppia cifra, ancora con Reniero (3 gol per lui così come per Cardella): 10-1 a dieci giri di lancette dalla fine, per i “Cafeteros” arrivare sino alla sirena è lunghissima. Il tassametro corre ulteriormente sino al definitivo 13-1 con l’ultimo timbro di Giovanelli a certificare una superiorità devastante degli azzurrini.