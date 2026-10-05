Hockey Pista
Hockey pista: l’Italia Under 19 si riscatta ai Mondiali 2026. Cappotto alla Svizzera
Dopo la sconfitta patita per 4-1 contro la fortissima Spagna, la nazionale italiana maschile Under 19 trova il pronto riscatto ai Mondiali 2026, in corso di svolgimento ad Asuncion battendo 7-0 la Svizzera, in una gara riprogrammata nella mattinata locale, a causa di un problema con la pista della COP Arena.
LA CRONACA
Si gioca alla SND Arenita dove gli azzurrini dominano dal primo all’ultimo minuto portando a casa anche il “clean sheet”. Nel primo tempo, dopo meno di due minuti, le marcature vengono aperte da Tognetti che poi è abile a ripetersi nei successivi giri di lancette. Cardella entra nel tabellino dei marcatori chiudendo il primo tempo sul 3-0 per l’Italia.
Il copione non cambia nella ripresa, anzi. Gli uomini di Pierluigi Bresciani alzano ancora il volume dell’intensità. il poker, nuovamente di Cardella, e poi i gol che portano fino al 7-0 finale con le griffe di Reniero (due volte) e Giovannelli.
Domani l’Italia tornerà in campo per giocare contro l’Argentina: una gara tosta, per la quale al momento non si conosce ancora l’orario di inizio.