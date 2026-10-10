Hockey Pista
Hockey pista: l’Italia Under 19 rimane giù dal podio ai Mondiali 2026. Azzurrini battuti dall’Argentina
La nazionale italiana maschile Under 19 non centra il podio ai Mondiali 2026 di Asuncion. La rappresentativa giovanile azzurra ha infatti ceduto 4-6 all’Argentina nella finale di categoria per il bronzo. Un peccato per Poletti e compagni che hanno mostrato un ottimo atteggiamento, ma sono stati condannati dai troppi errori di trasformazione dei tiri diretti.
LA CRONACA
Alla COP Arena la partita è spettacolare: ricca di gol, di occasioni e di emozioni. Si parte forte subito nel primo tempo: botta e risposta sull’asse Reniero-Morales in meno di dieci minuti, per l’1-1. Passano alcuni giri di orologio e il copione si ripete a parti invertite: gol di Espinoza da una parte e pareggio di Pesavento dall’altra.
Si va sul 2-2, ma c’è tempo per un’altra segnatura. E’ dei sudamericani con Alonzo, per il 2-3 in favore dell’Albiceleste all’intervallo.
La ripresa si inaugura ancora con altissima intensità. Romero sciupa un tiro diretto, l’Italia reagisce: Cardella trova il modo di fare il 3-3 a 18’36” dalla fine.
Gli azzurri cestinano un tiro diretto con Cardella: il contraccolpo è grave perché in cinque minuti gli argentini vanno due volte a marcare, prima con Morale e poi con Alonzo a 07’26” dal termine.
I ragazzi di Bresciani vanno spalle al muro, ma cercano di scuotersi nuovamente: i tiri diretti diventano una maledizione. Cardella fallisce, Tognetti pure mentre il cronometro corre: sulla respinta del secondo “sparo” però arriva Reniero a siglare il 4-5 che riapre la finale per il bronzo a 90 secondi dalla fine.
A quel punto l’Italia toglie il proprio portiere giocandosi il tutto per tutto, ma la mossa non paga dividendi, anzi: l’Argentina resiste e riesce a segnare nuovamente a porta di fatto vuota il punto del 4-6 con Romero.
E’ l’istantanea che chiude i conti e consegna una medaglia iridata ai sudamericani e il rammarico di non salire sul podio alla nazionale italiana maschile Under 19.