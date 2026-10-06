Hockey pista: l’Italia Under 19 pareggia con l’argentina ai Mondiali 2026. Ora i quarti di finale

La fase a gironi della nazionale italiana maschile Under 19 ai Mondiali 2026 di hockey pista si chiude con un pareggio. Gli azzurrini di Pierluigi Bresciani infatti, dopo aver perso con la Spagna e aver vinto con la Svizzera, trovano un 2-2 contro l’Argentina.

LA CRONACA

Sulla pista dell’SND Arenita di Asuncion, il confronto fra gli italiani e gli argentini è molto vivace sin dalle primissime battute. Inizia la gara e in un amen Pesavento segna l’1-0 per gli azzurrini: i sudamericani però non ci stano e con Alonzo Escobar prima pareggiano e poi vanno addirittura in vantaggio sull’1-2.

Il tutto in meno di cinque minuti. L’Italia non va al tappeto, anzi: in un tempo minimo si riorganizza e con Tognetti griffa il 2-2 a più di un quarto d’ora dalla fine di una prima frazione che però non subirà ulteriori scossoni.

Nella ripresa il match diventa più nervoso, ci sono occasioni da una parte e dall’altra senza che qualcuno riesca a smuovere lo score. Si chiude sul 2-2.

Ora l’Italia penserà, da giovedì (domani giorno di riposo) ai quarti di finale: l’avversario di Poletti e compagni, che chiuderanno il Girone A al secondo posto dietro la Spagna, sarà la Colombia. I “Cafeteros” infatti sono la terza forza del Girone B: successivamente si conoscerà l’orario del duello ad eliminazione diretta verso la zona medaglie.