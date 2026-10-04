Hockey Pista
Hockey pista: l’Italia U19 cede alla Spagna nell’esordio ai Mondiali 2026
La nazionale italiana maschile Under 19 non inizia al meglio i suoi Mondiali 2026. L’esordio impegnativo contro la fortissima Spagna vede gli azzurrini di Pierluigi Bresciani cedere 4-1 alle Furie Rosse in quel di Asuncion, in una gara ben controllata dagli iberici.
LA CRONACA
La gara parte con gli spagnoli a premere subito sull’acceleratore: Sama è scatenato. Il giocatore con la maglia numero 2 si accende nella parte centrale della frazione andando a segno due volte. L’Italia prova a reagire, senza però smuovere ulteriormente il tabellingo del match. Si va al riposo con Poletti e compagni sotto 2-0.
Nella ripresa la gara è più movimentata: Bouda timbra il tris in apertura, ma gli azzurrini reagiscono segnando il 3-1 a metà con Pesavento. Il duello rimane in bilico, anche se la Spagna appare comunque in controllo. Nel finale, poi, la griffe di Bouda chiude i conti per il 4-1 conclusivo.
La nazionale italiana maschile Under 19 tornerà in campo domani – alle ore 20.30 nostrane – per l’impegno molto più abbordabile contro la Svizzera, che oggi è stata sconfitta 7-3 dall’Argentina.