Hockey Pista
Hockey pista: l’Italia sommerge di gol la Svizzera e trova la prima vittoria ai Mondiali 2026
Dopo il ko di misura contro la Spagna (2-3 contri gli iberici), l’Italia si riscatta prontamente ai Mondiali 2026 di hockey pista, in corso di svolgimento ad Asuncion, battendo senza alcun problema la Svizzera nella seconda giornata del Gruppo A. Gli azzurri si sono imposti con lo score di 10-2.
Domani è in programma, sempre alle 20.30, la sfida con il temibilissimo Portogallo per capire in quale posizione Malagoli e soci completeranno la prima fase che determinerà poi la griglia del tabellone ad eliminazione diretta, dai quarti di finale in avanti.
LA CRONACA
Il match alla COP Arena inizia in maniera frizzante: botta e risposta sull’asse Malagoli-Brand per il momentaneo 1-1, che diventa 2-1 quando Ipinazar con la cannonata riporta davanti l’Italia. Da quel momento gli uomini di Alessandro Bertolucci salgono di colpi aumentando il fatturato offensivo, al netto di qualche imprecisione sotto porta.
Nella seconda parte del primo tempo arrivano le reti di Antonioni, Compagno e Gavioli: si va al riposo sul 5-1 per gli azzurri.
La ripresa viene inaugurata dalla rete di Malagoli: vale il 6-1 e la personale doppietta del capitano azzurro. La Svizzera alza ulteriormente bandiera bianca: a 15′ dalla fine parte un’ ulteriore sequenza di gol con Compagno e Gavioli che siglando altre due reti a testa. Tripletta complessiva per entrambi che vuol dire 10-1.
Si va verso la coda della partita, all’improvviso un sussulto rossocrociato: 10-2 di Scheer che riduce le distanze fra le due squadre e fissa il risultato finale di una gara a senso unico per gli uomini di Bertolucci che vincono questa gara senza problemi.