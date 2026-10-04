Hockey pista, l’Italia inizia i Mondiali con una vittoria: Brasile travolto

I Mondiali 2026 della Nazionale Italiana femminile di hockey su pista iniziano al meglio, con una vittoria. Nessun problema per le donne del CT Valerio Antezza che vincono in maniera larghissima sul Brasile per 13-1, nella prima partita del loro cammino all’interno del Gruppo B.

Fra le azzurre e le verdeoro di fatto non c’è mai partita ad Asuncion. Troppo forti Lapolla (3 gol alla fine del primo tempo) e compagne che mettono da subito la partita in discesa. La serie di reti di un primo tempo chiuso sul 9-0 viene inaugurato dalla stessa capitana e chiusa dalla doppietta di Tamiozzo: nel mezzo le zampate multiple di Rossetto e i timbri di Rubega e Lamacchia.

Nella ripresa la musica non cambia: le squadra italiana mette a referto altri 4 gol, con il Brasile che riesce ad andare a segno. La contesa si chiude in maniera definitiva sul 13-1. Domani l’Italia sarà di scena per la seconda giornata della Pool B: azzurre in campo alle ore 16.00 del nostro Paese, nella sfida molto abbordabile contro un’India che oggi ha perso 28-0 col Portogallo.