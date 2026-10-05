Hockey Pista
Hockey pista: l’Italia femminile passeggia nella gara con l’India ai Mondiali 2026
Dopo aver battuto largamente il Brasile per 13-1 nella giornata di ieri, la nazionale italiana femminile di hockey su pista si ripete ai Mondiali 2026 allargando ancora di più il divario dalla rivale di giornata: quell’India che viene battuta con lo score di 21-0.
LA CRONACA
Sulla pista della SND Arenita, le azzurre sono completamente padrone del campo e del gioco sin dalle primissime battute del match contro le asiatiche, che nulla possono di fronte allo strapotere delle donne allenate dal ct Valerio Antezza. L’1-0 di Tamiozzo, dopo poco più di 30″ secondi, apre una sequela di reti che si traduce nel 14-0 dell’intervallo.
Nella ripresa l’Italia rallenta leggermente: Lapolla firma il 15-0 con il passivo nei confronti delle indiane che cresce ancora un po’ sino ad arrivare al definitivo 21-0 di Orsato. Segnano praticamente tutte le giocatrici di movimento a referto: da 1 a 5 gol personali (Tamiozzo col pokerissimo).
Domani per le azzurre la rivale è di assoluta eccellenza: il Portogallo che punta dritto a una medaglia iridata, la partita – secondo le ultime disposizioni organizzative – dovrebbe disputarsi in data 6 ottobre dalle ore 19.00 nostrane.