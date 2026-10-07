Hockey Pista
Hockey pista: l’Italia femminile dilaga ai Mondiali 2026 battendo facilmente il Messico
Dopo la bellissima vittoria per 4-1 contro il Portogallo, continua il percorso netto della nazionale italiana femminile ai Mondiali 2026 di hockey su pista, in corso di svolgimento ad Asuncion (Paraguay). Le azzurre raggiungono il poker di affermazioni consecutive dall’inizio del torneo battendo 21-0 il Messico.
LA CRONACA
Alla SND Arenita, le donne allenate dal ct Valerio Antezza dominano in stile Brasile e India. Pochi giri di lancette e subito in vantaggio con Rubega per l’1-0 che dà il via alla sequenza inesauribile di reti, con le messicane che possono fare poco nulla. Si va al riposo sul 9-0 per l’Italia.
Nella ripresa la musica non cambia, anzi: la nazionale del Bel Paese alza ancora di più il volume della radio. Luisa Lamacchia (alla fine saranno 6 i gol personali, 5 quelli di Orsato) apre e chiude lo score del secondo tempo: dal 10-0 al 21-0.
Domani ultima partita della fase a gironi per Lapolla e compagne: sempre dalle 22.45 contro la Colombia. Azzurre già certe del primo posto nella pool, con passaggio del turno alle semifinali.