Hockey Pista
Hockey pista: l’Italia femminile batte di misura la Colombia e vola alle semifinali dei Mondiali 2026
Massimo risultato col “minimo sforzo”. Ai Mondiali 2026 di hockey su pista, la nazionale italiana femminile si prende la quinta vittoria consecutiva in altrettanti match battendo 1-0 la Colombia. Le azzurre passano così il girone andando in semifinale: domani, alle 22.30 italiane, affronteranno o l’Argentina o il Cile; mentre dall’altra parte del tabellone tutto è apparecchiato per il derby iberico tra Spagna e Portogallo.
LA CRONACA
La partita inizia con l’Italia che cerca di gestire il comando delle operazioni e dopo sette minuti esatti trova il modo di segnare con la solita zampata di Tamiozzo, che vale l’1-0. Le azzurre mettono la gara in discesa, una partita che però non vede Lapolla e compagne andare sui soliti ritmi, complice un po’ di stanchezza e la quinta partita in altrettante giornate.
La Colombia, vestita di rosso, si accontenta di andare al riposo sotto di un gol per provare nella ripresa a risistemare le cose.
Il secondo tempo vede l’Italia cercare di trovare il raddoppio: Escalas ci mette tutto per allontanare i pericoli che le arrivano in zona gabbia, così come fa Caretta quelle poche volte che è chiamata a parare.
Il tempo scorre, il punteggio non si muove e tutto sommato alle donne allenate da Valerio Antezza va bene così: arriva la vittoria che vale il primo posto e l’accesso da testa di serie alle semifinali, traguardo centrato per la quarta volta consecutiva in una rassegna iridata.