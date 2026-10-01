Hockey pista, le convocate dell’Italia femminile per i Mondiali 2026: le 10 giocatrici scelte da

La nazionale italiana femminile di hockey pista è pronta a vivere i Mondiali 2026 ad Asuncion, torneo iridato che rientra nel programma più ampio dei World Skate Games. La COP Arena sarà il teatro delle gare planetarie dal 4 al 10 ottobre prossimi.

Saranno 11 le squadre al via in una kermesse molto ampia e con ritmi assai sostenuti. Un fattore da tenere presenta per il ct Valerio Antezza e per le sue 10 convocate: 2 portieri e 8 giocatrici di movimento.

Le azzurre, almeno nella prima parte della manifestazione, faranno parte del Girone B. Con loro vi saranno, da affrontare nell’ordine: Brasile, India, il fortissimo Portogallo, Messico e Colombia. A comporre il Girone A invece saranno: Spagna, Argentina, Cile, Francia, Svizzera.

La squadra che proverà a puntare al podio in Paraguay si poggerà sull’estremo difensore Veronica Caretta e su elementi di assoluta esperienza e valore come Pamela Lapolla, Elena Tamiozzo e Luisa Lamacchia, a cui aggiungere la gioventù e l’imprevedibilità di Anna Orsato, Ludovica Rossetto, Matilde Ghirardello e Laura Rubega.

Valerio Antezza al sito FISR: “Il Mondiale sarà più lungo del normale ma dovremo essere pronte a rimanere concentrate ad ogni gara. Il girone ha tante incognite, però ci sentiamo pronte a essere le protagoniste. insieme al Portogallo. Per alcune sarà la prima esperienza mondiale ma penso che lo spirito del gruppo che si è instaurato aiuterà a superare anche gli ostacoli più difficili”.

NAZIONALE ITALIANA SENIOR FEMMINILE

Portieri: Veronica Caretta (Gijon HC), Giorgia Meneghello (Roller Matera)

Centro/Ala: Pamela Lapolla (Roller Matera), Anna Orsato (Hockey Valdagno), Ludovica Rossetto (Hockey Valdagno), Elena Tamiozzo (Hockey Trissino)

Ala/Punta: Sofia Bertinato (Hockey Trissino), Matilde Ghirardello (Hockey Valdagno), Luisa Lamacchia (Roller Matera), Laura Rubega (Hockey Trissino)

World Skate Games Asuncion 2026 – World Championship Senior Women

Domenica 4 Ottobre ore 18:15 (italiana) – ITALIA x Brasile

Lunedì 5 Ottobre ore 16:00 (italiana) – India x ITALIA

Martedì 6 Ottobre ore 18:15 (italiana) – Portogallo x ITALIA

Mercoledì 7 Ottobre ore 22:45 (italiana) – ITALIA x Messico

Giovedì 8 Ottobre ore 22:45 (italiana) – ITALIA x Colombia

Venerdì 9 Ottobre – Semifinali

Sabato 10 Ottobre – Finali – (ore 22:30 finale Bronzo, ore 1:00 finale Oro)